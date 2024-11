Estão falando pelos “cotovelos” da nova Avenida Carlos Gomes

Nunca é demais falar que obras e reformas trazem uma série de transtornos até que tudo esta concluído. E, quem acompanha de perto o andamento no dia a dia da obra, está ficando preocupado e levantando questionamento de como ela vai realmente ficar: O que o engenheiro projetou para aquele espaço e com qual objetivo? Entre as muitas obras em andamento em Cascavel, sem dúvida, a revitalização da Avenida Carlos Gomes é que tem recebido mais atenção (e fiscalização) de moradores e comerciantes pelo grande impacto de toda movimentação.

Como via principal de acesso a Região Sul a obra iniciou no dia 18 de setembro do ano passado e tem prazo de 15 meses para ser finalizada, que se encerra em dezembro deste ano. Quem passa todo dia pela avenida percebe uma série de pequenos detalhes que ainda precisam ser concluídos. Pedaços da via que estão sem pavimento, acúmulo de entulhos e calçadas que não seguiram o mesmo fluxo da via, por exemplo. Mas, o que tem dado o que falar são os tais “cotovelos” nas esquinas das ruas que cortam a avenida. São aqueles “cantos” que avançam na via.

O Cidão já avisou

Nesta semana na sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Cidão da Telepar (Podemos), usou o Grande Expediente para reclamar dos cotovelos. Para ele, estes “cantos” deveriam ser repensados (retirados do projeto) pelo Poder Público ainda antes da conclusão da obra. Cidão argumenta que, sendo instalados dos dois lados da via, os cotovelos reduziram em pelo menos 4 metros os espaço de para manobras. “A rua passou de 12 para 8 metros de largura, dificultando o tráfego de veículos e abrindo a possibilidade de, por exemplo, um caminhão quando for fazer a curva invadir a pista contrária, indo contra justamente a intenção da obra que é de melhorar o tráfego”. E disse mais: “Que fique registrado nos anais desta casa para não falarem, depois, que eu não corri atrás disso”.

Para a reportagem do Hoje Express o vereador Cidão disse que já teria “alertado” por várias vezes o Poder Público para o problema. Disse que, inclusive, protocolou um requerimento endereçado ao presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), Tales Riedi. Entretanto, ainda não obteve uma resposta. Além disso, outra preocupação é com o abrigo dos ônibus que foram instalados próximos da via e que não terá recuo para eles pararem. “Vai ter muito carro colidindo na traseira dos ônibus”, disse ele.

Sem resposta

Ainda na quarta-feira (30), a reportagem do Hoje Express entrou em contato com a Secom (Secretaria Municipal de Comunicação Social) de Cascavel, solicitando informações sobre a decisão de implantar os “cotovelos”. O questionamento tenta entender e explicar aos leitores a intenção destes avanços que estão em todos os cruzamentos. Contudo, até o fechamento fim desta edição na tarde de ontem (31), em nova busca de informações, não houve retorno.

Prejuízos: Sem estacionamento e clientes, comerciantes avaliam deixar a Carlos Gomes

A retirada do estacionamento de grande parte da Avenida Carlos Gomes está trazendo, além de reclamações dos motoristas, outro grave problema: a queda abrupta das vendas no comércio. Quem mais está “sentido na pele” esta situação é do pessoal do famoso “Paraguaizinho da Carlos Gomes”, que perderam espaço nas calçadas, estacionamento e clientes. Passando pelo local é nítida a redução do movimento, mesmo com parte do trabalho já concluído.