Engenheiros Agrônomos ajudam a transformar o agronegócio do País

A agronomia desempenha um papel central na transformação da agricultura e pecuária, sendo essencial para o desenvolvimento sustentável e a maximização da produtividade no campo. Com uma demanda crescente por alimentos, a eficiência produtiva tornou-se prioridade, e o conhecimento técnico dos engenheiros agrônomos tem sido fundamental para que o produtor rural aumente sua rentabilidade.

A principal contribuição da agronomia para a agricultura é a otimização do uso de recursos naturais, como solo, água e insumos agrícolas, promovendo práticas mais sustentáveis. Técnicas como o plantio direto, a rotação de culturas e o uso adequado de fertilizantes e defensivos agrícolas permitidos aumentam a produção sem deficiência do meio ambiente. Os engenheiros agrônomos avaliam as condições do solo, desenvolvem estratégias de manejo e recomendam o uso de sementes mais adaptadas ao clima e à região, garantindo maior produtividade.

Para o presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, vários são os motivos para comemorar neste 12 de outubro, Dia do Engenheiro Agrônomo. “O engenheiro agrônomo contribui para a agricultura e pecuária brasileira, desde a pesquisa, difusão de tecnologias e assistência técnica no campo”, diz.

Veronese recorre a um dado importante e que demonstra a importância do engenheiro agrônomo na sociedade. “Em 2050, o Brasil será responsável por 30% da produção necessária para alimentar a população”.

No Paraná, são 15 mil engenheiros agrônomos registrados no CREA-PR. Somente em Cascavel e microrregião, são 900 profissionais. A FEAPR conta com 20 entidades de classe da agronomia filiadas. No Paraná, são 48 cursos de agronomia.