Ecopark Santa Felicidade levará o nome do ex-vice-prefeito, Plínio Destro

Cascavel - O Ecopark Santa Felicidade, localizado na região Sul de Cascavel, agora leva o nome do empresário Plínio Destro. Na manhã desta segunda-feira (23), o prefeito Leonaldo Paranhos, junto à família do homenageado, fixou a placa com o nome no portal de entrada do parque. A obra está 97% concluída.

Uma homenagem à altura

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância do legado de Plínio Destro para a cidade.

“Esse parque tem a cara, o rosto, o jeito, o sorriso do Plínio. Este espaço, antes uma área degradada e infértil, agora se transforma em um local de lazer, saúde e entretenimento. Amanhã faz quatro anos que nosso querido Plínio nos deixou fisicamente, mas ele nos deixou ensinamentos: viver a vida, curtir a vida e fazer a nossa cidade prosperar. Por isso, decidimos homenageá-lo dando seu nome a esse espaço tão especial”, enfatizou Paranhos.

Quem foi Plínio Destro?

Plínio Destro teve um papel significativo na história de Cascavel. Ele foi vice-prefeito da cidade e, em 2018, eleito segundo suplente do senador Oriovisto Guimarães. Infelizmente, Plínio faleceu no dia 24 de dezembro de 2020.

A reação da família

A homenagem foi recebida com grande emoção pela família de Plínio.