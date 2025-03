Duas casas são destruídas por incêndio no Jardim Melissa

Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (05), um incêndio de grandes proporções consumiu duas residências localizadas entre as ruas Nogueira e Goiabeira, no bairro Jardim Melissa, em Cascavel. As chamas se alastraram rapidamente, destruindo completamente os imóveis, que compartilhavam o mesmo terreno. Veja abaixo o vídeo no local da ocorrência:

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se dirigiram ao local, mas, devido à intensidade do fogo, as casas já estavam tomadas pelas chamas. Felizmente, não havia moradores nos imóveis no momento do incidente.

Vizinhos relataram que suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso, mas a causa exata do sinistro só poderá ser determinada após uma investigação minuciosa.