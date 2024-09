Copel se prepara para estação úmida com obras, manutenção da rede e reforço de equipes

Com R$ 2,1 bilhões em investimentos em obras, ampliação dos serviços de manutenção e reforço de equipes, a Copel se prepara para atender a população paranaense na chegada de uma nova estação úmida. No Paraná e em todo Sul e Sudeste do Brasil, o período compreendido entre outubro e abril do ano seguinte é marcado por aumento na incidência de temporais com raios e ventos fortes.

Para fortalecer a rede e garantir energia de qualidade, a Copel está investindo na construção de 20 novas subestações e na duplicação da capacidade de fornecimento de energia de outras 80 existentes, além de linhas para conectá-las.

“A implementação de novas subestações e linhas é essencial porque elas ampliam a capacidade da rede para distribuir energia à população. Se uma fonte de fornecimento é afetada por um temporal, outra pode ser utilizada para fornecer energia a uma região”, explica o superintendente de Engenharia de Expansão da Copel, Edison Ribeiro da Silva.

Ainda em 2024, serão colocadas em operação quatro unidades: Morangueira, em Maringá; São Miguel, no município homônimo; Barão de Capanema, no Sudoeste; e Piraí do Sul, no Centro-Sul. Todas essas subestações operam em 138 mil volts. Além delas, a companhia colocou em operação, recentemente, a nova subestação Petrópolis, em Francisco Beltrão, também de 138 mil volts.

MANUTENÇÃO DA REDE

Paralelamente, a Copel intensificou os serviços de manutenção preventiva para fortalecer a rede elétrica e evitar desligamentos. Somente nos primeiros nove meses do ano, as equipes da companhia fizeram poda de 18.018 árvores em todo o Paraná e, também, de 1,5 milhão de metros quadrados de vegetação próxima à rede elétrica.

Esses serviços ajudam a minimizar o impacto de temporais ao prevenirem a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica, uma das principais causas de desligamentos em dias de ventos fortes.

A companhia também já instalou cerca de 400 religadores automáticos nas redes de energia em todo o Estado. Esses equipamentos possuem tecnologia para, em caso de um desligamento, isolar o trecho afetado e religar os demais consumidores, deixando desligado o menor número possível de clientes até que os reparos sejam concluídos.

Além disso, estão sendo instalados 497 transformadores para reforçar a capacidade de fornecimento de energia em diversos municípios. Um dos destaques é a região de Foz do Iguaçu, que vai receber, ao todo, 98 novos transformadores – 18 deles já foram instalados.

REFORÇO DE EQUIPES E DE IA

Para atender a população com agilidade na estação das chuvas, a Copel também prepara um reforço no número de equipes e um sistema de deslocamento de profissionais para áreas atingidas por temporais.

“Nestes períodos aumentamos o nível de alerta para, caso seja necessário, incrementar até 65% no número de equipes que atuam em uma contingência”, ressalta o superintendente de Serviços Operacionais da Copel, Francis de Alencar Prado. “Em situações emergenciais, poderemos ter mais de 500 equipes de dois ou três profissionais atuando em todo o Paraná”, complementa.

Para responder mais rapidamente aos estragos causados por temporais, cuja incidência tem aumentado nos últimos anos, a companhia está concluindo o desenvolvimento de um sistema que faz uso de inteligência artificial para prever impactos de temporais no fornecimento de energia elétrica.

A aplicação combina o histórico de informações das intempéries climáticas captadas pelo Simepar com os registros de desligamentos da rede da Copel para prever, com maior exatidão, o impacto de um temporal que se aproxima. A ferramenta calcula quantos consumidores podem ser afetados e ajuda a companhia a se preparar com mais rapidez e eficiência para responder aos desligamentos causados por eventos climáticos.

ATENDIMENTO A BALNEÁRIOS

Ao longo dos próximos meses, a Copel também vai reforçar os serviços de manutenção e atendimento às regiões do Paraná que mais recebem veranistas. Para o Litoral, a companhia prepara um amplo pacote de ações que incluem manutenção preventiva, poda, roçada e atendimento aos balneários.

Nas regiões Norte e Noroeste, onde parte da população veraneia nos balneários às margens do Rio Paraná, a companhia está intensificando os serviços de manutenção e investindo na construção de novas redes, linhas e subestações. Um dos destaques é a nova subestação Porto São José, que será construída no município de São Pedro do Paraná e vai reforçar o atendimento à região. A obra está recebendo R$ 12 milhões em investimentos.

No Oeste do Paraná, onde veranistas se divertem à beira dos lagos formados por usinas como Salto Caxias e Itaipu, a Copel também investe em prevenção e manutenção. Além disso, as novas subestações em São Miguel do Iguaçu e Capanema fortalecem o atendimento a toda a população de locais próximos dos lagos.

Fonte: AEN