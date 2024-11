Catuaí Shopping é inaugurado em Cascavel

Muito aguardada pelos cascavelenses e moradores da região, aconteceu nesta terça-feira (12) a inauguração do Catuaí Shopping Cascavel. A solenidade de abertura contou com a presença do presidente do Grupo Catuaí, Alfredo Khouri, do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior. Também estiveram presentes o prefeito de Cascavel, Leonaldo Pararanhos, vereadores e outras autoridades.

O empreendimento conta com mais de 200 lojas, sendo seis lojas âncoras, 14 semiâncoras e megalojas, 27 opções de fast-food. Além disso, oito restaurantes privativos, praça de alimentação com capacidade para aproximadamente 1,5 mil pessoas.