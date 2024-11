Carlos Gomes: Último trecho de obras é bloqueado para encerrar a pavimentação

Nesta segunda-feira (18) completou 14 meses do início dos trabalhos que começou na Travessa Cristo Rei no dia 18 de setembro de 2023. A previsão era de concluir os trabalhos em 15 meses, prazo que terá que ser prorrogado. Conforme Rancy, dentro do prazo será possível concluir toda a pavimentação , mas eles farão um aditivo no contrato de 140 dias para que a empresa conclua os trabalhos nas calçadas, ciclovia e coloque o ajardinamento no canteiro central. Com isso, a obra que teria que ser entregue no dia 18 de dezembro deste ano, terá até o começo de maio para estar toda pronta.

A orientação é que os motoristas utilizem trechos alternativos e que ao passarem próximo redobrem os cuidados, já que tem várias máquinas na pista e trabalhadores. “Já estamos com todo o trecho da Avenida Carlos Gomes e a Barão do Cerro Azul pronto, faltando esse pedaço que vai receber o fluxo de veículos do binário da Rua Alexandre de Gusmão”, explicou Rancy.

Em todo o trecho o asfalto e a base estão sendo retirados para receber uma nova capa asfáltica nos mesmos moldes do que foi feito no restante da obra. Segundo o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel , Sandro Rocha Rancy, o outro pedaço que faltava ser feito na rotatória da Unioeste foi concluído na semana passada e, por isso, a partir de agora, os trabalhos serão concentrados neste local até que seja finalizada a pavimentação da obra.

O último trecho que será contemplado na obra de revitalização da Avenida Carlos Gomes foi fechado nesta segunda-feira (18). As quadras da Rua da Lapa – entre o Centro Esportivo Ciro Nardi e o Cemitério Central – estão bloqueadas até a Rua Vinte de Cinco de Agosto e devem permanecer interditadas pelo menos até o final deste mês de novembro para que sejam feitas as obras da pavimentação.

A PRF encerrou, no domingo (17), a Operação Proclamação da República 2024 nas rodovias federais do Paraná. Durante os quatro dias de operação, que teve início na quinta (14), a PRF registrou 4.691 ultrapassagens indevidas, 2.883 condutores e passageiros sem o cinto de segurança, 1.399 motoristas dirigindo embriagados, e 539 crianças sendo transportadas irregularmente nos […]

Ele lembrou que no andamento das obras tiveram que incluir uma nova obra de drenagem e tubulação próxima ao Parque Tarquínio e fazer a abertura de novas bocas de lobo. Uma das grandes mudanças ocorre no canteiro central que foi removido e substituído por um novo bem menor, para que a via pudesse ter mais uma faixa de rolamento e melhorar a fluidez no trânsito.

Sinalização

Sobre a sinalização – tanto semafórica, quanto de placas – o secretário disse que eles pretendem terminar a instalação até o próximo mês para deixar a questão do trânsito finalizada. A via seguirá a mesma tendência com a proibição de retorno desde a Avenida Brasil até a Unioeste, sendo necessário o looping de quadra para acessar de um lado ao outro da avenida e a famosa onda verde para melhorar o tráfego.

A exceção terá que ser feita em três entroncamentos que ainda estão sendo estudados pela Sesop e a Transitar, para que seja definida a melhor forma de tráfego no local, já que são uniões de várias vias e o conjunto de vários semáforos. Os locais ficam na região do Cemitério Central, na Rua Jaime Duarte Leal e no cruzamento da Rua Rio da Paz.

Valores

O custo inicial é de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano). Ela tem ao todo um total de 56 quadras, sendo que em todo o trecho, a base do asfalto foi refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa.

A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa e revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul. A melhoria da Rua Alexandre de Gusmão já foi concluída, assim como o viaduto de transposição da BR-277.