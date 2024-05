Atenção motoristas! obras da Carlos Gomes fecham cruzamentos no Centro

Juiz Valmir Zaias Cosechen se aposenta, em Cascavel

O juiz do 2° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cascavel, Valmir Zaias Cosechen, teve o pedido de aposentadoria aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O decreto que concedeu a aposentadoria do magistrado foi assinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Luiz Fernando Tomasi […]