Arrecadação tributária e inteligência fiscal em debate na Amop

A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná recebeu nesta quarta-feira, 28, secretários de Finanças e da Fazenda de diversos municípios da região para um ciclo de palestras com foco na arrecadação tributária e na “inteligência fiscal”.

O encontro contou com a participação do diretor do grupo Actcon, Hamilton Gonzaga e do consultor Deivyd Acipreste, além do secretário de finanças de Cascavel, Edson Zorek, e do diretor-geral da AMOP, Vinicius Almeida.

O professor Vicente Fortuna Abrantes, com longa experiência como auditor fiscal prefeitura de Juiz de Fora (MG), fez uma apresentação sobre a importância das prefeituras cuidarem com as receitas próprias do município, evitando o aumento de impostos e aumentando a base contributiva para implementar o conceito de “maior justiça dos impostos”.

A segunda palestra do dia foi ministrada pelo professor Wanderson Miranda Nascimento que explicou como as prefeituras podem utilizar a tecnologia para auxiliar no aumento da base contributiva do ISS, através das empresas do Simples Nacional.

