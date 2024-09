Agências do Trabalhador iniciam a semana com 23,8 mil vagas no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 23.819 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.342 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 983 vagas, faxineiro, com 836, e repositor de mercadorias, com 793 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (6.772). São 917 vagas para alimentador de linha de produção, 409 para auxiliar de logística, 400 para operador de caixa, e 374 para auxiliar nos serviços de alimentação.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 30 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de consultor de vendas (curso técnico em vendas ou gestão comercial) com três vagas; inspetor de qualidade (técnico mecânico) com uma vaga; coordenador de tráfego rodoviário (formação em administração ou logística) com uma vaga; e analista de sistema (curso de ciência da computação) com uma vaga.

A Região de Cascavel aparece em seguida (4.363), com 1.055 oportunidades para alimentador de linha de produção, 416 para abatedor, 180 para magarefe e 151 para operador de caixa.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (3.130 ), Campo Mourão (2.113 ), Pato Branco (2.038) e Foz do Iguaçu (1.558) . Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 934 vagas, operador de caixa, com 123, servente de obras, com 112, e costureiro de confecção em série, com 89 oportunidades.