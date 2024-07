Agências do Trabalhador encerram mês de julho com 21,9 mil vagas

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a última semana de julho com a oferta de 21.949 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte delas é para alimentador de linha de produção, com 5.716 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 975 vagas, repositor de mercadorias, com 897, e faxineiro, com 755.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 6.433. São 847 vagas para alimentador de linha de produção, 524 para faxineiro, 478 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 439 para operador de caixa.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 96 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de eletricista (curso técnico de eletricista ou superior de elétrica), com 11 vagas, consultor de vendas (curso superior em gestão comercial, administração ou áreas correlatas) com 11 vagas, representante técnico de vendas (curso técnico ou superior em gestão comercial ou vendas) com 9 vagas, e técnico em segurança do trabalho (curso técnico na área) com 6 vagas.

A região de Cascavel é a segunda com maior volume de empregos em aberto: 4.710. Destas, 1.472 oportunidades são para alimentador de linha de produção, 475 para abatedor, 280 para magarefe e 128 para servente de obras.

Nas demais regionais do Interior, Londrina, com 2.845 vagas, Campo Mourão (1.895), Pato Branco (1.691) e Foz do Iguaçu (1.155) também se destacam. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 836, repositor de mercadorias, com 187, operador de caixa, com 158, e ajudante de motorista, com 117 oportunidades.

Em Campo Mourão, os destaques são para alimentador de linha de produção (657), magarefe (240),abatedor (97) e trabalhador volante da agricultura (60).

Na região de Pato Branco, há oferta de empregos para as funções de alimentador de linha de produção, com 604 oportunidades, operador de caixa, com 75, repositor de mercadorias, com 74, e magarefe, com 71.

Em Foz do Iguaçu e região são ofertadas 478 vagas para alimentador de linha de produção, 104 para repositor de mercadorias, 67 para operador de caixa e 60 para abatedor.

ATENDIMENTO

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

Fonte: AEN