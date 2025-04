TRÂNSITO

Caminhão tomba e interdita BR-376, em Tibagi

Na tarde desta segunda-feira (21) a Polícia Rodoviária Ferderal foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. O fato aconteceu no KM 441 da rodovia BR-376, no Município de Tibagi. De acordo com informações, um caminhão que seguia no sentido Curitiba tombou. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do […]