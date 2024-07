Classificados e Editais de 19 de julho de 2024

CASO DE POLÍCIA

Após balada, homem usa trator para "empurrar" carros e gera confusão

Uma confusão que ocorreu no último domingo (14), em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi registrada em vídeo e viralizou nesta semana. Nas imagens é possível ver o momento em que um homem dirige um trator (retroescavadeira) e arrasta diversos carros após uma vaquejada. Populares tacam pedras e tentam tirar o motorista da cabine. Em […]