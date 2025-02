LUTO

Unioeste lamenta morte do jovem acadêmico Cauê Wissmann

Com profundo pesar a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio do curso de Educação Física, Bacharelado e Licenciatura, campus de Marechal Cândido Rondon, comunica o falecimento de Cauê Wissmann, aluno dedicado e atleta de judô, ocorrido no dia neste domingo (9), de forma dramática. Cauê atualmente estava encerrando seu curso de licenciatura […]