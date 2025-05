INVESTIGAÇÃO

DH pede ajuda para identificar cadáver em decomposição encontrado em Cascavel

Na tarde desta quarta-feira (7) a Delegacia de Homicídios de Cascavel divulgou uma imagem de um cadáver encontrado por volta do meio-dia em um terreno às margens da PRc-467, aos fundos de uma floricultura na região do Bairro Periolo, em Cascavel. Com o corpo em avançado estado de decomposição, ainda não é possível identificar se […]