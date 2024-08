ASSASSINATO

Homicídio: Câmera mostra homem executando frentista a tiros

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o suspeito de homicídio contra um frentista de 26 anos, em Curitiba, e divulgou imagens do crime. Veja abaixo: O homicídio ocorreu no último domingo (28), na capital paranaense. A vítima foi atingida a tiros após informar que não poderia encher um galão com combustível. A PCPR já […]