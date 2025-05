ÚLTIMO LUGAR DO GRUPO G

Cianorte vence o FC Cascavel por 3x0 pela Série D do Brasileirão

Em jogo válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o FC Cascavel tomou três gols fora de casa na tarde deste sábado (3). O anfitrião, Cianorte, recebeu a Serpente no Estádio Albino Turbay e não decepcionou sua torcida em casa, com dois gols de Marcio Carlos Pestana Dutra e outro de Ramon […]