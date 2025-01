ACIDENTE AÉREO

179 mortes: vídeo mostra momento em que avião explode na Coreia do Sul

MUNDO – Imagens que circulam na internet mostram o momento exato em que um avião com 175 passageiros e seis tripulantes explode no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (29/12), no país, por volta das 9h – noite de sábado (28/12), no Brasil. Veja o vídeo abaixo: Até […]