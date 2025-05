Tragédia no Lago

Veja vídeo: Acidente entre lanchas no Lago de Itaipu deixa um desaparecido e seis feridos

Na manhã deste domingo (27), logo após a largada do 12º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré, realizado no Lago de Itaipu em Santa Helena, duas embarcações colidiram, deixando seis pessoas feridas – uma em estado grave – e um competidor desaparecido. O acidente ocorreu pouco depois das 8h, quando as equipes iniciavam o deslocamento […]