Campanha do Agasalho arrecada doações em Nova Santa Rosa

As doações da Campanha do Agasalho 2020 de Nova Santa Rosa já começaram. Conforme informações da Secretaria de Assistência Social a ação acontece na sala do Provopar de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

O slogan deste ano é “Unidos podemos aquecer muitas vidas neste inverno”. A entrada está sendo limitada conforme protocolo da saúde e social, limitada a uma pessoa por família. Os interessados deverão levar sacolas para retirar os donativos.

ARRECADAÇÃO

As arrecadações para contribuir com a campanha do agasalho podem ser feitas até 15 de maio nos pontos de coleta: Supermercado Copagril, Ruzza Supermercado, Mercado Rosa, Banco Sicoob, Banco Sicredi, Banco do Brasil, Banco Bradesco ou diretamente no Núcleo Municipal de Integração e Capacitação (NUMIC) em frente à praça do Colonizador. Podem ser doados: agasalho, cobertores, roupas em geral, calçados, e utensílios domésticos.