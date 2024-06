Só falta o Renato…

Como o leitor pode acompanhar nas últimas três edições de final de semana, a reportagem do jornal O Paraná está apresentando entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Até o momento, a reportagem já conversou e gravou entrevista com todos, com exceção de um, o vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL). Há semanas a reportagem tenta entrevista com Renato, no entanto, os responsáveis pela agenda argumentam que Renato está muito ocupado nesse período. Mas a reportagem segue tentando marcar entrevista com Silva.

Revista

A Câmara de Cascavel rejeitou o Projeto de Lei n° 132/2023, de autoria do vereador Dr. Lauri, que dispõe sobre a realização de revista pessoal e inspeção de malas, mochilas, bolsas e afins dos frequentadores de bares, centros gastronômicos, espaços de shows e eventos, casas noturnas, boates, restaurantes com ou sem música ao vivo, e ambientes assemelhados. O projeto foi rejeitado por 14 votos a 6 favoráveis e com isso, foi arquivado.

Federalização

A Câmara de Foz do Iguaçu apresentou um requerimento à Comissão de transição da Fundação da Saúde para a Autarquia Municipal de Saúde, questionando como foi o processo de criação e seleção dos membros. Na última semana, foi realizada uma reunião na Casa de Leis, que resultou na inclusão de representantes dos funcionários do hospital na Comissão de Transição.

LED Paraná

A Secretaria das Cidades do Estado do Paraná, informou que, pela primeira vez na história mais de 50% de todas as luminárias dos municípios paranaenses têm lâmpadas de LED para a iluminação pública. São 50,02%, ou 682 mil unidades, número alcançado na última quarta-feira (19). As de vapor a sódio representam 45,1% (são cerca de 615 mil). Em 2019, apenas 3,12% das luminárias do Estado eram LED. Os dados são da Copel.

Leitura da Bíblia

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que é inconstitucional a leitura da Bíblia realizada no início das sessões da Câmara Municipal de Araucária, na Grande Curitiba. A decisão atende a uma ação da Procuradoria-Geral de Justiça protocolada em 2022. O julgamento pelo Órgão Especial do TJ, que reúne 25 desembargadores, ocorreu no fim de maio. O placar foi de 15 votos favoráveis à inconstitucionalidade e 9 contra.

Brasília esvaziada

Brasília estará esvaziada durante essa semana. Com as festas de São João, o Congresso Nacional estará em recesso branco. O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira liberou os deputados para passarem os feriados em suas bases eleitorais. Mesmo assim, decisões importantes e com ampla repercussão devem ser tomadas.

Julgamento drogas

O Supremo Tribunal Federal deverá retomar nesta terça-feira (25), o julgamento sobre a descriminalização da posse de maconha. Há 5 votos favoráveis, 3 contra e 1 divergente. Faltam votar Luiz Fux e Cármen Lúcia. O tema é controverso e provocou reação do Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), alegando usurpação das funções legislativas, encaminhou uma PEC criminalizando a posse de drogas.

Bolsonaro na campanha

Informou o Blog Politicamente que já chegou ao Palácio Iguaçu que o ex-presidente Jair Bolsonaro só vai participar da eleição em Curitiba se o PL estiver na posição de vice na chapa de Eduardo Pimentel (PSD). Caso contrário, ele não deve pisar na capital paranaense. Este posicionamento dá força ao nome de Paulo Martins (PL) para a vice.