Semana tensa

A semana política em Brasília será tensa. Após dois adiamentos, o Congresso Nacional irá realizar na quinta-feira (9), a sessão para analisar os 32 vetos presidenciais pendentes. Entre os vetos, está a “saidinha” temporária dos presos. Ainda, nesta semana, o Senado Federal deverá votar a volta Dpvat, que já foi aprovado pelos deputados.

Reforma tributária

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, disse que há o risco de a reforma tributária “ser desidratada nos detalhes”, algo que o setor quer evitar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Legislativo o texto principal de regulamentação ainda em abril.

Pesquisa eleitoral

A Futura Inteligência, instituto de pesquisa com sede no Espírito Santo, registrou na última sexta-feira (3) sete pesquisas eleitorais: em Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. A divulgação esta prevista para quinta-feira (9).

Desatualizada

No entanto, a sondagem realizada em Cascavel está desatualizada, isso porque, no cenário espontâneo, a pesquisa trás o nome do presidente da Câmara, vereador Alécio Espínola (PL) e também do vice-prefeito Renato Silva (PL), ambos do mesmo partido, sendo que o PL já deu o aval para Renato ser o nome da sigla na disputa. A mesma coisa no PT, que consta o nome da vereadora Professora Liliam e do deputado estadual Professor Lemos. A vereadora já foi indicada pelo partido como a pré-candidata.

Não falou

O presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola (PL) retornou ontem (6), da sua licença de 30 dias. No período que esteve fora, Alécio prometeu – diversas vezes – que em seu retorno não teria papas na língua em seu discurso na tribuna. No entanto, as afirmações não passaram de promessas, já que Alécio nem sequer falou no grande expediente. Questionado pela Coluna, Alécio não respondeu.

Misael fora

Com o retorno de Alécio para a Câmara, o vereador Misael Junior que estava ocupando a cadeira nos últimos 30 dias deixou a Câmara de Cascavel. O vereador Melo do Pastel que assumiu como presidente da Câmara Interino nesse período também volta a ocupar a vice-presidência da Casa de Leis.

MP de Contas

Gabriel Guy Léger, o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, tomará posse do cargo na quarta-feira (8), às 14 horas, em sessão presencial do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eleito por unanimidade por seus pares e nomeado pelo governador, Ratinho Junior, Guy Léger comandará o MPC-PR no biênio 2024-2026. Será a segunda vez que ele assume o cargo, que já havia ocupado no biênio 2005-2006.

Pompidou em Foz

O governador do Paraná, Ratinho Junior, iniciou a nova missão internacional ontem (6) em Paris, na França, com um encontro com o presidente do Centro Georges Pompidou, Laurent Le Bom, que é um dos maiores museus do país e do mundo dedicado à arte moderna e contemporânea. Na reunião, eles selaram a parceria para a instalação de uma de suas filiais, em Foz do Iguaçu, que será a primeira da América Latina.