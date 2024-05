Rede Humanitária

Em tempo recorde, Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a criação de uma “Rede de Ajuda Humanitária” não só para o Paraná, mas com abrangência nacional. O projeto de lei 303/2024, de autoria do Governo do Estado, foi recebido pelo Poder Legislativo na segunda-feira (13) e já nesta terça-feira (14) a matéria passou pelas comissões e foi votada em dois turnos em duas sessões plenárias ordinárias. Com requerimento de dispensa de redação final aprovado, já seguiu para a sanção do Poder Executivo. O objetivo do texto é dar assistência emergencial e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade após crises humanitárias, causadas por eventos climáticos extremos, como os que atingem o Rio Grande do Sul.

40 propagandas

Em uma decisão estratégica, a direção nacional do PP cedeu aos diretórios estaduais as inserções partidárias de rádio e televisão para a exposição dos pré-candidatos a prefeito. Com isso, as 40 propagandas que a legenda tem direito a partir do dia 16 no Paraná, serão utilizadas para dar visibilidade aos pré-candidatos do PP. As inserções serão regionalizadas, estratégia adotada há anos pelo Progressistas paranaense.

Na capital I

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), é o mais citado na disputa pela prefeitura da capital paranaense, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (14). No cenário com mais candidatos, Pimentel tem 22,9% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Luciano Ducci (PSB), com 13,1%.

Na capital II

Na sequência estão o deputado estadual Ney Leprevost (União, 12,8%), o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza, 11,0%), ex-governador e atual deputado federal Beto Richa (PSDB, 8,1%); ex-deputado federal Paulo Martins (PL, 6,5%); o deputado estadual Goura (PDT, 5,4%); a jornalista Cristina Graeml (PMB, 2,3%); o ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade, 1,4%); o deputado federal Zeca Dirceu (PT, 0,8%); Samuel de Mattos (PSTU, 0,4%); e a professora Andrea Caldas (PSOL, 0,1%).

Registro

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 8 e 13 de maio. A margem de erro é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais, com um grau de confiança de 95,0%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR01291/2024.

Campanha do agasalho

A 16ª edição da Campanha do Agasalho, uma parceria do Sistema Fecomércio Sesc/Senac e da RPC, ocorre até 30 de agosto em diferentes cidades do estado. Os postos de arrecadação estão em todas as unidades do Sesc e Senac, em condomínios e comércios. Na primeira fase da campanha todas as doações arrecadadas serão destinadas ao Rio Grande do Sul.

“Burros n’água”

O dito popular “dar com os burros n’água” surgiu no período do Brasil Colonial, quando tropeiros que escoavam a produção de ouro, cacau e café precisavam ir da região Sul ao Sudeste sobre burros e mulas. O fato era que muitas vezes esses burros, devido à falta de estradas adequadas, passavam por caminhos difíceis, regiões alagadas e muitos deles morriam afogados. Daí em diante o termo passou a ser usado para se referir a alguém que faz um grande esforço para conseguir algo e não tem sucesso nisto. Tem pré-candidato muito perto do dito…