Race Challenge tem duas vitórias de cascavelenses

Com provas no sábado e domingo, o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, sediou a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Turismo/Race Challenge. Também foi disputada uma etapa da Copa Vitz, do Paraguai.

O Race Challenge é um evento, que além de automobilismo, teve Passeio Ciclístico, voltas rápidas do Clube do Mustang e Track Day. A promoção e organização foram do Race Challenge, apoio do Automóvel Clube de Cascavel, e com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois de quatro provas em cada categoria, os cascavelenses venceram duas categorias.

Thiago Klein, que formou dupla com o paraguaio Odair dos Santos, conquistou a categoria Turismo A. Thiago e Odair ganharam as duas provas de sábado, foram segundo na primeira prova de domingo e ganharam a segunda. Somaram 75 pontos e se mantém invicto na temporada, já que ganharam também em Londrina. Em segundo se classificou Gefferson de Lima, com 59 pontos; seguido de Ademar Dagostini (42 pontos); Rafael Lupatini (35), Cido Moraes (23 pontos).

A segunda vitória foi da dupla Wyllian Cezarotto/Lorenzo Massaro, com 55 pontos com duas vitórias no sábado, um segundo e um abandono no domingo. A dupla Luc Monteiro/Edson Massaro, também de Cascavel, se classificou com segundo lugar, com 50 pontos, ao passo que Rodolfo Ramirez obteve o terceiro lugar, com 35 pontos.

Nas outras categorias Tayor Pilger conquistou a vitória na categoria Turismo B, ao somar 72 pontos, ao ganhar as três primeiras provas e ser terceiro na quarta. O segundo colocado foi Rodrigo Romeira, com 57 pontos; ao passo que Jaime Romeira se classificou em terceiro, com 47 pontos.

Caio Botelho dominou a categoria Turismo L vencendo as quatro provas. Ele levou o troféu de primeiro colocado em Cascavel ao somar 80 pontos. Rafael Salido ficou em segundo, com 60 pontos; e Naor Petry, em terceiro, sem marcar pontos.

Copa Vitz

A Copa Vitz é uma categoria do Paraguai, que para oferecer uma opção diferente de pista, realizou uma etapa em Cascavel. A vitória foi de Hugo Villalba, com 38 pontos; 2°) Vitor Preto/Sebastian Preto, 30; 3°) Lucas Franco/Odair dos Santos, 28; 4°) Pedro Borja, 28; 5°) Tico Maue, 28; 6°) Jorge Modesto, 25; 7.°) Anderson Mella/Alexandre Mella, 20; 8°) Antonio Lin/Eduardo Guggiari, 18; 9°) Juan Ybanez, 16; 10°) Nestor Acosta, 11; 11°) Marcial Acosta, 10; 12°) Javier Stadecker, 5; e 13°) Carlos Villalba, com 3 pontos.

A 3ª etapa do Race Challenge Paranaense de Marcas e Turismo está marcada para os dias 7, 8 e 9 de junho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina no Norte do Paraná.