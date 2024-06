Pesquisa da Massa

Uma pesquisa de intenção de votos sobre o cenário eleitoral de Cascavel foi divulgada ontem (20). O estudo é do Hit Instituto de Pesquisas e Estatísticas e foi contratado pela Rádio Massa FM. A pesquisa está registrada no TSE sob o n° PR-09292/2024 e tem uma margem de erro de 3,5 pontos para mais ou para menos.

Vice-prefeito

Um diferencial desta pesquisa foi a pergunta sobre quem seria o melhor candidato a vice-prefeito. A pesquisa foi estimulada, ou seja, os nomes foram apresentados. Juarez Berté somou 11,6%, Romulo Quintino 8,9%, Alécio Espínola 8,7%, Preta do Irani 8%, Marcia Baldini 4,9%, Fernando Mantovani 3,3%, Coronel Garcez 3%, Miroslau Bailak 2,7%, Gelson Ueker 2,3%, Valdinei Silva 2%, Pasto Alcione 1,8% e Henrique Mecabô 1,9%. Sueli Frare, Sandro Camilo e Vilson Basso não somaram 1%. Não sabe ou não responde foi 32,4%.

Espontâneo

No cenário espontâneo, o ex-prefeito de Cascavel Edgar Bueno somou 10,1% das intenções, seguido do deputado estadual Marcio Pacheco com 8,5%, Renato Silva teve 8,2%. Paranhos que não poderá ser candidato teve 1,9%, Professora Liliam 1,2%, Fernando Mantovani 1,2% e Henrique Mecabô 0,3%. Não sabe ou não respondeu somou 68,1% e nenhum, branco ou nulo, 1,3%.

Estimulado

Na pesquisa estimulada, Edgar Bueno teve 36,2%, Marcio Pacheco 22,4%, Renado Silva 20,5%, Fernando Mantovani 3,7%, Professora Liliam 2,8%, Henrique Mecabô 2,5% e Coronel Lee 1,9%. Não sabe ou não respondeu somou 4,7% e nenhum, branco ou nulo 4,8%.

Em Roma

A primeira-dama de Cascavel, Fabíola Paranhos, foi convidada para ser uma das palestrantes do 1º Fórum da Virada Feminina, evento que será realizado em Roma, na Itália, no dia 1º de julho. A palestra de Fabiola terá como tema “Políticas públicas”. O convite foi feito pelo cônsul-geral do Brasil em Roma, embaixador Luiz Cesar Gasser.

Licitação suspensa

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu, por meio de medida cautelar, licitação da Prefeitura de Toledo para a contratação de empresa operadora de plano de saúde para prestação de serviços de odontologia. O motivo foi o indício de irregularidade em relação à exigência de documentação complementar apenas para as cooperativas licitantes.

Cassinos

Com o avanço do projeto de lei que autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos, no Senado Federal, a cidade de Foz do Iguaçu está incluída na rota dos cassinos. No entanto, o município terá que lutar por uma concessão, já que será permitido somente um cassino por Estado. Foz pode disputar a instalação de uma casa de jogos com Curitiba, cidades do litoral ou os grandes empreendimentos hoteleiros nas regiões noroeste e norte do Paraná.

Programa eleitoral

O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Luiz Osório Moraes Panza, determinou que o PSDB do pré-candidato a prefeito de Curitiba, Beto Richa, interrompa imediatamente a veiculação da propaganda partidária em que cita o governador Ratinho Junior. O pedido para que o comercial fosse retirado do ar “aduz que o objetivo de tais veiculações é ‘criar estado de confusão mental, levando a crer que Ratinho Júnior está vinculado ao PSDB”, informou o pedido.