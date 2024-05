Notas Bandeirada

INFORME DA REDAÇÃO

Rede Humanitária

Rede Humanitária Em tempo recorde, Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a criação de uma “Rede de Ajuda Humanitária” não só para o Paraná, mas com abrangência nacional. O projeto de lei 303/2024, de autoria do Governo do Estado, foi recebido pelo Poder Legislativo na segunda-feira (13) e já nesta terça-feira (14) a matéria passou pelas […]