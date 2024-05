Notas Bandeirada

Drugovich

O paranaense Felipe Drugoch irá disputar as 24 Horas de Le Mans pela primeira vez. Ele terá como companheiros no Cadilac 311 o também brasileiro Popo Derani e o inglês Jack Aitken. A prova será disputada nosd ais 15 e 16 de junho.

Felipe Nasr

Felipe Nasr e a Stuttgart Porsche estarão juntos pelo segundo ano consecutivo nas 24 Horas de Le Mans. O piloto brasileiro da Porsche Penske Motorsports dividirá a condução do Porsche 963 número 4 com o francês Mathieu Jaminet e o inglês Nick Tandy, repetindo a formação de 2023.

Outros brasileiros

Augusto Farfus, Nicolas Costa e Daniel Serra são outros brasileiros já confirmados nas 24 Horas de Le Mans. Daniel vai competir pela equipe britânica GR Racing a bordo da Ferrari 296 LMGT3, tendo como colegas de time o inglês Mike Wainwright e o italiano Riccardo Pera. Farfus é o atual vice-líder na sua classe depois de ter vencido as 6 Horas de Ímola, em abril, ao lado do indonésio Sean Gelael e do britânico Darren Leung a bordo da BMW M4 LMGT3 #31 da equipe belga Team WRT. O curitibano de 40 anos pilotará o McLaren 720S Evo #59 em parceria com o suíço Grégoire Saucy e o britânico James Cottingham.