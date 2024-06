No exterior

Bem que o governador Ratinho Junior (PSD) já avisou o vice-governador Darci Piana (PSD) que vai mascatear pelo mundo afora em busca de mais investimentos para o Paraná. Na segunda-feira (16), Ratinho Júnior pediu autorização da Assembleia Legislativa para se ausentar do país entre os dias 26 de junho e 16 de julho. O Palácio Iguaçu não divulgou a nova agenda internacional do governador.

Qualidade fiscal

A Contabilidade-Geral do Estado do Paraná, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), obteve a nota máxima (A) na edição 2024 do Ranking Siconfi pelo terceiro ano consecutivo, publicação anual da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que avalia a qualidade das informações fiscais e contábeis dos entes federativos do Brasil.

Assentos exclusivos

Foi sancionada a Lei que prevê a garantia de assentos exclusivos para mulheres no transporte coletivo rodoviário intermunicipal e assentos preferenciais no transporte metropolitano. A lei combate a importunação e assédio sexual, garantindo maior segurança às passageiras. As empresas terão 180 dias para se adaptarem à nova legislação devido à necessidade de alteração dos softwares de venda.

Operação

Uma operação da Polícia Civil, Procon e Vigilância Sanitária contra a venda dos vapes terminou com nove presos em Curitiba. “Não use. Temos relatos de crianças e adolescentes com sequelas pulmonares graves pelo uso dos cigarros eletrônicos. É bacana e é modinha, mas essa conta vai vir. O Brasil foi modelo no combate ao uso do cigarro de combustão. Hoje, o que a gente vê é um aumento entre os mais jovens”, alertou Claudia Silvano, diretora do Procon.

Queima de arquivo

O PCC executou na penitenciária de Presidente Venceslau (SP) os dois detentos acusados de armar um plano de atentado contra o senador Sérgio Moro (União Brasil). São eles: Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, e Reginaldo Oliveira de Sousa, o Rê, ambos de 48 anos. Eles estavam presos desde março de 2023.

Mapa do PT

A executiva nacional do PT homologou mais 15 pré-candidaturas a serem lançadas ou apoiadas em cidades com mais de 100 mil eleitores. O partido já avalizou 172 pré-candidatos e coligações na Federação Brasil da Esperança, formada ainda por PCdoB e PV. Do Paraná já foram aprovadas as pré-candidaturas da Professora Liliam (PT) em Cascavel, Fernando Azevedo (PT) – Colombo, Luciano Ducci (PSB) – Curitiba, Dr. Antenor (PT) – Guarapuava, Isabel Diniz (PT) – Londrina, Humberto Henrique (PT) – Maringá. Aliel Machado (PV) – Ponta Grossa, Wilson Cabelo (PT) – São José dos Pinhais, e Nelci Welter (PT) – Toledo.

Fundo eleitoral

O TSE divulgou que os partidos que vão disputar as eleições municipais deste ano receberão R$ 4,9 bilhões do fundo eleitoral para realizar as campanhas. A legenda que vai receber a maior fatia será o PL de Jair Bolsonaro, que poderá dividir R$ 886,8 milhões (17,8% do total do fundo) entre seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.

Fundo eleitoral II

Em segundo lugar está o PT de Lula, que receberá R$ 619,8 milhões (12,4% do total). Logo depois aparecem o União Brasil (R$ 536,5 milhões), PSD (R$ 420,9 milhões), PP (R$ 417,2 milhões), MDB (R$ 404,6 milhões) e Republicanos (R$ 343,9 milhões). O repasse está previsto em lei e leva em conta os tamanhos das bancadas das siglas no Congresso.