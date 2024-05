Melhor gestão

A Cocamar Cooperativa foi reconhecida com o prêmio Empresas com Melhor Gestão, concedido pela empresa Deloitte. O prêmio faz parte de um programa consolidado globalmente, presente em cerca de 46 países, que avalia as empresas considerando diferentes diferentes áreas de gestão empresarial.

Rede Humanitária

Em rápida votação, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador em exercício Darci Piana (PDS) sancionou a lei que cria a Rede Estadual de Ajuda Humanitária, a primeira do País com abrangência nacional, o que permite auxílio mais célere do Estado em situações extremas, como as chuvas do Rio Grande do Sul.

Rede Humanitária II

A rede terá uma comissão permanente com membros da Superintendência Geral de Ação Solidária, Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e Secretaria da Justiça e Cidadania. Os recursos serão de responsabilidade do órgão que propor alguma medida emergencial, com ampla transparência para a sua utilização.

Estação Prisma

Climatizada, autossustentável e pronta para a eletromobilidade, a Estação Prisma Solar Agrárias foi entregue pelo prefeito Rafael Greca (PSD). “Os ônibus elétricos já estão na cidade e demos o primeiro passo e temos o olhar no horizonte para consolidar a evolução no sistema de operação de transporte”, diz Greca. A estação faz parte do Projeto Novo Inter 2 e é a primeira entrega do programa de U$ 106 milhões (R$ 530 milhões) do contrato de financiamento do BID.

Pesquisas

O desastre do Rio Grande do Sul vai reunir pesquisadores da UEL, UEM, Unicentro, Unespar, Unioeste, UEPG, UFPR, UTFPR e PUC-PR em um núcleo formado pela Fundação Araucária. Com atuação em cinco eixos temáticos, que vão do diagnóstico das mudanças globais e dos impactos das mudanças climáticas na biodiversidade à adaptabilidade e resiliência humana frente às intempéries climáticas, com foco no Paraná, o núcleo tem 50 pesquisadores e bolsistas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Se acostume

O governador Ratinho Júnior (PSD) disse ao vice-governador Darci Piana (PSD) para se acostumar com as interinidades nos próximos dois anos e meio. Ratinho Junior visitará vários países, abrindo mercados internacionais aos produtos paranaenses e atraindo novos investimentos estrangeiros principalmente na área de infraestrutura do estado.

Saneamento

A Sanepar investe R$ 17 milhões na ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto em Medianeira, atendendo mais 1.886 famílias que moram nos bairros Condá, Belo Horizonte e Itaipu. As obras de execução de 35,5 quilômetros de rede coletora começam em julho.

Então

“Haddad e Lula afirmaram que por 3 anos a dívida do RS com a União está suspensa e não se cobrará juros. Você meu amigo gaúcho e gaúcha, ligue para o seu banco e peça a mesma coisa, com os mesmos argumentos que o (governador Eduardo) Leite usou. Se não ganhar, você entendeu a diferença entre Estado e mercado” – do historiador Fernando Horta no twitter.