Maio Amarelo

A OAB Cascavel promoveu a palestra “Direito de Trânsito e seus reflexos”. O encontro ocorreu no dia 20, na sede da subseção. Para palestrar, esteve o diretor do Departamento de Gestão de Trânsito da Transitar, Jorge Luiz Pinheiro, e o presidente da Comissão de Trânsito da Subseção, Dr. Emerson Klayton Ferreira. Eles abordaram os temas “Paz e Segurança no Trânsito” e “Trânsito na Prática”, respectivamente. É a OAB Cascavel sempre comprometida com as causas da Sociedade.

Todos contra a pedofilia

No dia 18/05, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ocorreu a “Caminhada Todos Contra a Pedofilia”, que contou com participação direta da OAB Cascavel, desde a organização. A caminhada teve início na 10ª Regional de Saúde e seguiu até o Fórum da Comarca de Cascavel.

Todos contra a pedofilia II

Esta ação também apoiou uma pauta que a OAB Cascavel defende há anos: a instalação do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Cascavel. Além disso, a subseção reivindicou junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Conselho Nacional de Justiça a urgente instalação da Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos em nossa cidade. Esses passos são fundamentais para garantir que as vítimas desses crimes tenham acesso à justiça rápida e eficaz.

JAIOP

A 3ª JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná) já está sendo preparada pela Comissão da Advocacia Iniciante. Esse é um evento ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto e é valioso para a advocacia. Em breve, a OAB Cascavel divulgará mais informações, inclusive quem são os grandes nomes que estarão presentes no evento. Acompanhe as redes sociais da OAB Cascavel e fique por dentro!

Café com Acessibilidade

Nos dias 14 e 16/05, ocorreu o Café com Acessibilidade em nossa sede, uma iniciativa da Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo foi agradecer aos parceiros da primeira edição do evento OAB Cascavel em Via Pública e fortalecer as parcerias para a próxima edição. No dia 16, a OAB Cascavel recebeu representante da Polícia Militar, a presidente da AMAC (Associação de Mães de Autistas de Cascavel), Samantha Sitnik, um dos coordenadores do Grupo Sem Limites, Anderson Gromowski, e os diretores da TV e Rádio Tarobá, Fernando, Mayco e Rodrigo. Agradecemos a todos os participantes!

I Seminário de Direito Bancário

A OAB Cascavel recebeu advogados e acadêmicos de Direito, além dos palestrantes Gilberto Andreassa Junior, Andressa Jarletti Gonçalves de Oliveira e Eloi Carvalho, no I Seminário de Direito Bancário. O encontro foi realizado pela Comissão de Direito Bancário. Após um bate-papo rico em conteúdo e atualizações sobre o tema, ocorreu um coffee break e sorteio de livros. Mais uma ação de sucesso!