Inverno paranaense

O inverno começa oficialmente em 21 de junho. Com o fim do El Niño e o início do La Niña, o esperado é um período com menos chuvas em relação ao ano passado. De acordo com o Climatempo, o Paraná enfrentará picos de temperatura acima da média histórica, em especial o norte do PR.

Exportação

O Porto de Paranaguá é a principal porta de entrada da commodity no País. É também o maior canal de exportação de frango congelado do mundo com 34% de participação na produção nacional, e está em segundo lugar nacional na movimentação de soja para exportação. Apenas em 2023 os empresários paranaenses exportaram seus produtos por 54 destinos diferentes.

Independência

Parada desde 2020, a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen) voltará a funcionar. O diretor do Sindipetro PR/SC, Ricardo Marinho, e o dirigente do Sindiquímica-PR, Patric Melo, destacaram que a retomada será mais um avanço ampliando assim a produção de fertilizantes e diminuindo a necessidade de importação e dependência de outros países.

Royalties do xisto

Amauri Escudero, ex-secretário da Representação do Paraná em Brasília, atenta o artigo 2º do projeto de lei que cria o Fundo Estadual em Infraestrutura Inteligente trata dos acordos ou decisões judiciais nas receitas provenientes dos royalties do xisto. Segundo Escudero, há uma dívida de R$ 500 milhões devidos pela Petrobras ao Paraná em relação às compensações. Um projeto de lei que trata do assunto estava parado na Câmara dos Deputados e foi reanimado pelo deputado Filipe Barros (PL). O valor dos atrasados do uso da exploração de xisto em São Mateus do Sul desde 1972 e do reconhecimento do devido a partir de 1991 pode passar de R$ 1 bilhão.

PP no Paraná

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, participou da convenção estadual do partido realizada em Curitiba que reconduziu a deputada Maria Victória na presidência da legenda no Paraná. O PP anunciou os pré-candidatos em 150 cidades paranaenses, entre elas Curitiba (Maria Victoria), Ponta Grossa (Joce Canto), Cascavel (Marcio Pacheco), Londrina (Maria Tereza), Maringá (Silvio Barros) e Foz do Iguaçu (Paulo Mac Donald).

Retirado

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) decidiu retirar o sigilo colocado em diversos documentos, como contratos, relatórios de planejamento e ofícios. A Seed alegou que alguns documentos viraram sigilosos por cinco anos porque o acesso irrestrito pode “prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico”.

Emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começaram a semana com a oferta de 20.738 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município.