Família Barrichello tem história em Cascavel

A família Barrichello tem realmente uma história de amor com Cascavel. Há pouco mais de dez anos, em 2013, o Autódromo Internacional Zilmar Beux foi palco da primeira vitória do patriarca, Rubens Barrichello, na Stock Car Pro Series. Uma década depois, em junho de 2023, foi a vez do filho mais velho, Dudu, escrever seu nome na galeria dos vencedores da categoria. Agora, quase um ano depois, na tarde de sábado (18), o jovem de 22 anos voltou a escalar o topo do pódio, novamente tendo o oeste do Paraná como cenário.

A segunda vitória de Dudu Barrichello na Stock Car foi construída logo na largada. Em terceiro no grid, o piloto do Toyota Corolla #91 da Mobil Ale Full Time deixou dois grandes nomes do automobilismo brasileiro para trás nas primeiras voltas: Ricardo Maurício, ainda nos primeiros metros, e Ricardo Zonta, pouco depois. Daí em diante, o paulista contou com um grande trabalho do time no pit-stop, não foi mais superado e cruzou a linha de chegada na frente.

Bruno Baptista

Tudo indicava que Daniel Serra venceria a corrida principal da etapa de Cascavel (PR) da Stock Car Pro Series no domingo (19). Entretanto, o tricampeão foi surpreendido com a quebra do eixo de transmissão do seu carro quando se encaminhava para o triunfo pela primeira vez na temporada. Bruno Baptista tirou proveito do revés do piloto da Eurofarma RC, assumiu a liderança e tornou-se o sétimo vencedor diferente na temporada 2024. A bordo do Toyota Corolla #44 da RCM Motorsport, o paulista de 27 anos alcançou assim sua terceira vitória em Cascavel e a quinta na principal categoria do automobilismo brasileiro.

A Stock Car Pro Series volta a acelerar nos dias 29 e 30 de junho, no Autódromo Velocitta, interior de São Paulo.

Crédito: Divulgação