Encontro MDB

O MDB irá promover um encontro regional em Cascavel, neste sábado (8). O evento será realizado no Blackcap, a partir das 9h15. No encontro deverá ser oficializada a pré-candidatura à prefeito de Cascavel do empresário Fernando Mantovani. O encontro também deverá reunir lideranças políticas da sigla de todo o Paraná.

Greve encerrada

Professores e funcionários das escolas estaduais do Paraná decidiram encerrar a greve que iniciou na última segunda-feira (3). A decisão veio, segundo a entidade, após avaliações positivas sobre o “apoio recebido da sociedade e a visibilidade alcançada pelas pautas do movimento”, que se mostrou contrário ao projeto Parceiro da Escola, projeto de lei que terceiriza a gestão administrativa de 204 colégios estaduais.

Deputado punido

O deputado estadual Luis Corti, do PSB, foi punido pela sigla por não respeitar a decisão do partido que era contra o projeto do governo Parceiro da Escola. A direção nacional e a estadual do PSB resolveram excluir Corti da comissão executiva do diretório do Paraná e também decidiu que o deputado não poderá mais representar o partido em atos públicos e políticos. Em nota, Corti respondeu que compreende e respeita a decisão do partido.

Novo deputado

O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) reassumiu sua cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Rangel exerce seu terceiro mandato, mas estava licenciado porque ocupava o cargo de Secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Governo do Paraná. Com a volta de Rangel, quem deixa a Assembleia e o deputado Wilmar Reichembach, suplente da bancada.

Beto Preto na Câmara

Quem também deixou o secretariado de Ratinho Junior foi o secretário de saúde Beto Preto, que assumirá o mandato como deputado federal. Beto Preto deixou o cargo no último prazo de desincompatibilização dos secretários estaduais que pretendem concorrer nas eleições municipais de 6 de outubro. Ele poderá concorrer à prefeitura de Apucarana. Quem irá assumir a secretaria de Saúde interinamente é César Neves, que atuava como diretor-executivo da pasta.

Plano A

O presidente do PP (Partido Progressistas), senador Ciro Nogueira, disse que a direita “só tem o plano A” para as eleições presidenciais de 2026: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE em 2023 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ele ficará inelegível por 8 anos contados a partir do pleito de 2022. O ex-presidente está impedido de concorrer nas próximas três disputas eleitorais: 2024, 2026 e 2028.

Executivo e Legislativo

O Supremo Tribunal Federal decidiu que parentes de até segundo grau podem ocupar simultaneamente as chefias dos poderes Executivo e Legislativo no mesmo estado. Por maioria de votos, os ministros rejeitaram ação protocolada pelo PSB para proibir a ocupação dos cargos por familiares.

Redes sociais

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), anunciou os integrantes que formarão o grupo de trabalho que vai preparar o projeto para definir regras para as redes sociais no Brasil. A criação do grupo ocorre após Lira anunciar a intenção de criar esse colegiado, logo após a repercussão da confusão envolvendo o empresário Elon Musk o Poder Judiciário brasileiro.