Economia forte

A economia do Paraná demonstra força em âmbito nacional no 1º trimestre de 2024 com um crescimento de 5,32% no Índice de Atividade Econômica do Banco Central no comparativo com o último trimestre do ano passado. O resultado apurado pelo Ipardes a partir de dados do BC representa uma alta quase cinco vezes maior do que a média nacional no mesmo período, que foi de 1,08%. Em relação à variação trimestral, o crescimento de 5,32% do Paraná representa o terceiro maior crescimento no comparativo com os meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, atrás apenas do Amazonas, cuja alta foi de 8,8%, e do Rio Grande do Sul, que teve crescimento de 5,78%.

Superpoderes

A Faep pediu ao Congresso Nacional a rejeição da MP que delega às prefeituras a palavra final sobre questões do ITR. Além de causar falta de uniformidade na aplicação das normas relativas ao imposto territorial rural e reduzir a chance de sucesso nas discussões administrativas, a medida aumenta a burocracia e ameaça a competitividade do agronegócio, com o possível aumento no pagamento de impostos.

Poderes II

A MP foi publicada no dia 4 de junho, pelo governo federal, denominada como “MP do Equilíbrio Fiscal”. A argumentação é que a regra tem intuito de compensar a arrecadação em razão da manutenção da desoneração da folha de salários, que causa impacto de R$ 26,3 bilhões aos cofres públicos. Segundo o governo, a MP corrige distorções do sistema tributário nacional “sem aumentar impostos”.

Amop 55 anos

A ADI cumprimenta a Amop (Associação dos Municípios do Paraná) que completou 55 anos no dia 9 de junho. A associação é uma das principais entidades municipalistas do país que representa dois milhões de habitantes de 58 cidades do oeste do Paraná, modelo pelo BID em eficiência e gestão por desenvolver programas e iniciativas na defesa da melhoria da qualidade de vida da população.

PP, Podemos e PL

Em Cascavel e Foz do Iguaçu, o Podemos fechou a aliança com o PP de Ricardo Barros. Em Cascavel, o partido vai apoiar o deputado Márcio Pacheco (PP) e em Foz do Iguaçu, o apoio fechado é com o ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (PP). Em Maringá, Silvio Barros (PP) ganhou o apoio do PL costurado pelos deputados Delegado Jacovas e Fernando Giacobo e pelo presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto.

Segundo turno

Neste ano, em outubro, 102 cidades brasileiras, incluindo as 26 capitais, poderão ter as eleições em dois turnos – 6 e 27 de outubro – caso o candidato a prefeito não atingir 50% dos votos válidos mais um. No Paraná, são sete cidades nesta condição: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Cascavel e Foz do Iguaçu.

BPFron em Guaíra

Em parceria com a Itaipu Binacional, prefeitura e Estado, o governador Ratinho Junior (PSD) entregou a nova sede da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) em Guaíra. O investimento total na obra foi de R$ 28,4 milhões. O BPFron tem sua base em Marechal Cândido Rondon e unidades ainda Santo Antônio do Sudoeste e Umuarama.