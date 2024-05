Agradecer como forma de compensar

“Uma possibilidade de alcançar o equilíbrio entre tomar e dar é o agradecer. Deve-se levar em conta, porém, que dizer “obrigado” muitas vezes é um substituto para a gratidão. “Obrigado” é a forma barata de expressar gratidão. Agradecer significa: tomo com alegria e com amor, o que expressa um reconhecimento profundo ao outro.” (Bert Hellinger, Zweierlei Glück, p. 26)

Existem situações na vida nas quais é praticamente impossível alcançar o equilíbrio de troca. Seja o que for que damos será sempre insignificante em relação ao que tomamos.

Imaginem que alguém tenha salvado seu filho pequeno de um afogamento certo. Ou, então, uma pessoa proveu os meios necessários para alimentar uma família em uma calamidade. Deixo à sua imaginação lembrar de outras tantas situações semelhantes. Situações como estas criam o que chamamos “dívida existencial”: Devemos a vida à outra pessoa e, em virtude deste fato, esta pessoa passa a fazer parte de nosso sistema familiar.

É fácil perceber que nestas situações nada será capaz de compensar. Quando a vida está em risco e alguém contribui para que ela continue, a única forma digna de atenuar o desequilíbrio é agradecer. Aqui é importante lembrar que, muitas vezes, “muito obrigado” é um substituto para a gratidão. “Obrigado” é a forma barata de expressar gratidão. Dizer “muito obrigado” tem o efeito de “fico te devendo essa”, isto é, “obrigado” dá o sentido de obrigação. Agradecer é algo muito mais profundo. Remete à “graça”, isto é, a receber algo como um presente para o qual nada fez para merecer.

Assim, quando agradecemos a alguém estamos dizendo a ele: “Nada fiz a você para merecer o que você me deu e não tenho como lhe devolver. Tomo com alegria e amor e farei algo de bom com isso”. “Muito obrigado” brota da mente. “Gratidão” vem do coração!

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO são consteladores familiares e terapeutas sistêmicos e conduzem a Amparar

