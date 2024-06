A gratidão valida o que significamos um para o outro

“Aquele que aceita o agradecimento diz: “Seu amor e reconhecimento do meu presente para mim significam mais do que qualquer coisa que você ainda possa fazer por mim”. Ao agradecer, portanto, não apenas validamos um ao outro com o que damos, mas também com o que significamos um para o outro.” (Bert Hellinger, Zweierlei Glück, p. 27)

No agradecimento como forma de equilibrar uma troca atuam duas distintas dinâmicas: Uma da parte de quem agradece e outra da parte de quem aceita o agradecimento.

Quem agradece reconhece: “Você me dá, independentemente de eu, em algum momento, poder devolvê-lo, e eu tomo isso de você como um presente”.

Quem aceita o agradecimento diz: “Seu amor e reconhecimento do meu presente significam para mim mais do que qualquer coisa que você ainda possa fazer por mim”.

É praticamente impossível dimensionar a força desencadeada pelo sentimento da gratidão. Ele chega ao destinatário ainda que jamais ouça as palavras. As palavras são estruturas que comunicam pensamentos. A gratidão, enquanto sentimento, vem de outro lugar: O coração.

Pensamento e coração são duas fontes poderosas de força, mas a do coração é milhares de vezes mais potente! Quando você diz as palavras que expressam sua gratidão e reconhecimento com a força que vem do coração, você soma as duas grandes fontes de energia de seu corpo potencializando ainda mais o seu efeito.

Experimente expressar com palavras a gratidão e reconhecimento, mas faça isso com o sentimento que de vem de seu coração. Você transformará vidas, a sua e a dos outros.

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO são consteladores familiares e terapeutas sistêmicos e conduzem a Amparar

