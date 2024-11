Vigilante morre em grave acidente na Região do Lago em Cascavel

Um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira (25), na Região do Lago, em Cascavel, resultou na morte de Edson Aparecido de Oliveira, de 34 anos. A colisão, que aconteceu no cruzamento das ruas Padre Carlos Nitzco e Pedro Carlos Neppel, envolveu uma motocicleta e uma caminhonete.

A vítima, que trabalhava como vigilante e conduzia a motocicleta quando colidiu com uma caminhonete Nissan Frontier. O condutor da caminhonete fugiu do local após o acidente, abandonando o veículo nas proximidades. Testemunhas relataram ter visto duas pessoas no veículo no momento da colisão.

Socorristas do Siate foram acionados, mas ao chegarem ao local, constataram o óbito do motociclista. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos. Ambos os veículos envolvidos no acidente sofreram danos significativos.