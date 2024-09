RF apreende mais de meio milhão em contrabando em ônibus de "turismo"

Um ônibus de turismo carregado com mercadorias irregulares, avaliadas em aproximadamente R$ 570 mil, foi apreendido pela Receita Federal durante uma operação de fiscalização no domingo, 1º de setembro. A ação ocorreu no posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu.

Dos diversos veículos abordados, o ônibus se destacou por transportar mais mercadorias do que passageiros. O veículo tinha como destino São José do Rio Preto (SP), foi abordado e, durante a fiscalização, os servidores encontraram uma variedade de mercadorias, incluindo celulares, eletrônicos diversos, azeite de uma marca proibida, brinquedos e roupas. A carga foi considerada irregular e não possuía a devida documentação para entrada no país.

O ônibus e as mercadorias foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, onde serão realizados os procedimentos legais necessários. Motorista e passageiros foram liberados, mas enfrentarão uma representação fiscal ao Ministério Público Federal (MPF), podendo responder pelos crimes de descaminho e contrabando.

A operação foi conduzida pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em Foz do Iguaçu, com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes de fiscalização da Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal no combate ao descaminho e contrabando, visando proteger as fronteiras nacionais e garantir a segurança da sociedade.

A participação da população é fundamental nessa missão. Para efetuar denúncias anônimas, é possível entrar em contato pelos números (45) 9 9134-0100 e (45) 9 9152-2036.

Fonte: Comunicação Social da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR