Operação Cidade Segura apreende 1,2 tonelada de droga no 1º dia

No primeiro dia de patrulhamento, a operação Cidade Segura apreendeu 1,2 tonelada de maconha terça-feira (9) em Cascavel, no Oeste do Paraná. A ação tem objetivo de reforçar a segurança na região, combatendo a violência e crimes como furtos, porte de armas e tráfico de drogas.

“A Operação Cidade Segura é um exemplo da nossa forte estrutura contra o crime. Apenas no primeiro dia, foi tirada de circulação mais de uma tonelada de drogas, e estamos só começando. Nossos servidores trabalham dia e noite para manter os paranaenses em segurança. E graças a todo esse empenho, estamos reduzindo de forma muito drástica o número de homicídios, de roubos, de furtos e aumentando a prisão de traficantes”, pontuou o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

A informação das drogas chegou por meio de uma abordagem realizada pela Polícia Civil (PCPR) e pelo Batalhão de Polícia de Choque na BR-277. Neste primeiro momento, foi preso um jovem de 18 anos e apreendido um adolescente de 13 anos, os quais a PCPR está apurando a real ligação com a maconha apreendida.

Os dois eram responsáveis pelo caminhão que transportava a esteira onde o cão farejador identificou a droga em um compartimento escondido. ”Após a primeira intervenção policial, foi descoberto que mais drogas estavam escondidas num galpão de onde a carga havia saído”, conta o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, coronel Cícero José de Oliveira Tenório.

“Cascavel está recebendo um grande efetivo do nosso plano de missões especiais. Essa integração das forças policiais é muito eficaz e seguimos juntos buscando o melhor para a população”, pontua o coronel.

O delegado da Polícia Civil Diego Ribeiro Martins explica que o material foi apreendido e levado até a delegacia para abertura de inquérito. Ressalta, ainda, que o objetivo da operação é manter a população protegida. “O objetivo maior é a proteção da sociedade e isso através da ação integrada das forças de segurança”.

OPERAÇÃO – A operação integrada entre as forças acontece por meio de ações preventivas, sendo patrulhamentos e bloqueios táticos, abordagens policiais e fiscalização de veículos e pessoas nas principais vias do município. Participam dessas ações 200 policiais.

O lançamento foi no estacionamento da Catedral Nossa Senhora Aparecida com a presença do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, e do secretário de Segurança Pública.

OPERAÇÃO VIDA – A operação Cidade Segura é um eixo da operação Vida, que engloba ações preventivas com atuação da Polícia Civil que precedem operações ostensivas, patrulhamento aéreo e terrestre, abordagens e fiscalização de veículos, intensificando o policiamento, a fim de aumentar a efetividade dos serviços de segurança pública.

