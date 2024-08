Após perseguição, PRF apreende caminhonete roubada recheada de maconha no Paraná

Uma grande quantidade de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quarta-feira (7), em Terra Boa, região Noroeste do Paraná. A droga era transportada em uma caminhonete roubada.

O veículo deslocava entre Goioerê e Maringá e quando recebeu a ordem de parada dos PRFs, o motorista iniciou fuga em alta velocidade, transitando na contramão e no acostamento, fazendo ultrapassagens proibidas. Após cerca de cinco quilômetros de fuga, no município de Terra Boa, na PR-323, ele se deparou com um “Pare e Siga”, perdeu o controle de direção e bateu de frente com um carro que estava parado. Parte da droga ficou espalhada pela rodovia e no mato.

O outro carro envolvido no acidente capotou, mas não houve feridos, pois o motorista estava do lado de fora e correu ao perceber que a caminhonete vinha em em alta velocidade em sua direção.

O suspeito que conduzia a caminhonete morreu no local, em decorrência da colisão. Ele não usava cinto de segurança. A caminhonete havia sido roubada no início do mês de julho em Santa Catarina.

A droga ainda será contabilizada e pesada.

Fonte: PRF