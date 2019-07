Mais de 2mil servidores da educação participaram na manhã desse sábado (13) de uma assembleia na frente do Palácio do Iguaçu e optaram pela suspensão temporária da greve.

A proposta do Governo do Paraná não agradou a categoria, porém a avaliação da maioria dos presentes foi de suspensão do movimento e continuidade das mobilizações para que as propostas sejam efetivadas e ainda solicitar ao governo avanço em alguns pontos.

Uma nova assembleia está marcada para 10 de agosto.