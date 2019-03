Matrículas para vagas remanescentes da Unila começam amanhã

Os inscritos no processo seletivo para as vagas remanescentes da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) de Foz do Iguaçu devem ficar atentos ao cronograma da chamada pública para as matrículas, que serão realizadas de 26 a 28 de março. Os candidatos devem observar o disposto nos editais PROGRAD 045/2019 e 052/2019. Acesse os editais e a ordem de classificação dos candidatos em http://bit.ly/chamadaunila

A chamada pública para a matrícula será realizada na UNILA-Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000). Os candidatos ou seus procuradores devem estar presentes ao local, data e horário estabelecidos pelo Edital.

No horário definido no cronograma, as portas da sala serão fechadas. A chamada será realizada pela ordem de classificação. Os que não estiverem presentes cedem a vaga para os próximos, até o preenchimento total de cada curso. Os que forem chamados para a matrícula deverão apresentar toda a documentação original e uma cópia simples (não é necessário autenticar).

O candidato que estiver presente, mas não for chamado, ainda pode se candidatar a uma vaga em cursos que não tiverem completado turma ao final do processo. A chamada pública complementar, para os cursos que, eventualmente, não fecharem turmas, será realizada no dia 29 pela manhã. Para continuar na disputa, o candidato deve incluir seu nome na lista de espera à disposição na sala da chamada pública.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br.