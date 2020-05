Horóscopo semanal de 9 a 15 de maio

ÁRIES

Nesta semana a impulsividade toma conta de você, procure se controlar. Evite esportes radicais e discussões tempestuosas. Você está mais à vontade consigo mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas necessidades. Sua saúde pode estar em perigo, beba mais líquidos e tenha uma dieta mais leve.

TOURO

Sua vida parece estar em movimento rápido, mas isso será satisfatório se tomar boas decisões. Uma discussão com pessoas experientes pode provar que seus excessos são prejudiciais. Tente olhar as coisas de outro modo, quem sabe as coisas melhoram.

GÊMEOS

Aprender sobre si mesmo nem sempre é fácil, mas você pode aprender muito através de suas reações. Apesar de alguns momentos passageiros de cansaço, você estará em boa forma nesta semana. Faça caminhadas, elas não cansam muito e ajudam a pensar melhor sobre a vida.

CÂNCER

Não trabalhe tanto em pequenas coisas nesta semana. A Terra está recarregando você com energia positiva. Faça uma pausa em sua rotina diária para evitar ficar estressado e se puder tire um tempo para você, medite sobre o que te incomoda e você verá melhoras.

LEÃO

Faça planos! Defina um prazo para o progresso bem sucedido de seus projetos, pense em longo prazo. Você está sentindo os efeitos do esforço físico que tem feito recentemente. Vá com calma e relaxe. Quem sabe um tempo com quem você ama o faça pensar com clareza.

VIRGEM

Esse é um momento fácil para se expressar e agora é a hora de resolver um mal-entendido entre as pessoas que o rodeiam. Vocês estão começando a sentir uma harmonia e uma serenidade que vão contrabalancear as pequenas doenças do mês passado.

LIBRA

A vida te mostra uma perspectiva mais ampla do mundo e você achará difícil suportar pessoas de mente estreita, tome cuidado para não discutir com ignorantes. Você deveria tirar um tempo para respirar e resolver as coisas. Você está cansado, não negue!

ESCORPIÃO

Você estará alegre nesta semana, mas pronto para mover montanhas! Compense o tempo perdido com o seu amor, se não tiver um, busque conquistar alguém. Seu sentimento de apatia está se esgotando, especialmente na parte física. Faça uma pausa.

SAGITÁRIO

Você não vai ficar entediado nesta semana. Encontre uma maneira de criar mil coisas para fazer, mesmo que sejam triviais. A sensação de cansaço está prejudicando suas atividades e a resposta pode ser encontrada na sua alimentação. A falta de vitaminas é também um motivo.

CAPRICÓRNIO

Nesta semana as coisas estarão sob um ângulo mais positivo e as pessoas próximas a você notarão. Isso permitirá que você use seus talentos em benefício de todos. Cuidado com ar condicionado, vento e correntes de ar. Proteja-se do frio, em geral. Você está suscetível a ele.

AQUÁRIO

Não entenda as piadas literalmente, você estará muito na defensiva como sempre. Está focando sua energia de forma mais eficaz e se beneficiando dos momentos de descanso que está tendo e isso é ótimo. Uma caminhada leve te ajuda a refletir nesta semana.

PEIXES

Você sempre é delicado com as pessoas, talvez precise se impor mais diante das dificuldades. Controle a sua impaciência, acima de tudo para evitar conflitos. Sua energia tende a ficar estável. Tente olhar o ponto de vista do outro também. No amor haverá novidades, espere.

Horóscopo nascido em 9 de maio

Os nascidos no dia 9 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Aquário. São nervosos, agitados e podem perder o equilíbrio com facilidade. Muitas vezes nem existe razão para isso. Costuma-se chamá-los de “pavio curto”, que se ofendem e que brigam por qualquer motivo. Seu número principal, do dia do nascimento é o 11, formado de 1 em dobro. O 11 não se simplifica e nem se divide. Este é um número símbolo de evolução, de idealismo e espírito elevado, fraterno e moderno.

Horóscopo nascido em 10 de maio

Os nascidos em 10 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Peixes. São portadores de dons mediúnicos. Podem questionar muito na infância e na juventude. Estão sujeitos a terem complexos de inferioridade, baixa autoestima e timidez excessiva. Seu número principal é o 12. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que confere duplicidade amorosa e conjugal, indecisão e incertezas. Mas também grande generosidade. Dá vocação para professor e mestre em várias áreas do saber.

Horóscopo nascido em 11 de maio

Os nascidos no dia 11 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São instáveis, volúveis e inconstantes, levianos ou irresponsáveis, dependendo da companhia que tiverem naquele momento. São vulneráveis e influenciáveis. Por outro lado, inteligentes e aprendem tudo com facilidade. Seu número principal, é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, símbolo de Júpiter. São dois astros de natureza harmônica entre si. Mas a soma dá o 4 de Urano, que revela modernidade e originalidade.

Anjo do dia 9 de maio

O anjo protetor do dia é Hahassiah, ligado aos mistérios divinos e à sabedoria. Tem domínio na Química, na Biologia, na Medicina e nas ciências holísticas. Dá gosto pela música e pelas artes de um modo geral. Dá grande eloquência e vocação para orador, para a política bem como para os cargos públicos. O Gênio contrário é o dos que abusam da boa fé dos outros e agem como charlatães, enganadores e aproveitadores.

Anjo do dia 10 de maio

O anjo protetor do dia é Imamiah, que ajuda a se libertar das más companhias e dos maus costumes. Força que liberta os prisioneiros e os escravos. Dá gosto para a realização de viagens e de contatos com o exterior. Ajuda os que são de boa fé, à procura da verdade e da justiça, bem como todos os que estão dispostos a se regenerarem. O Gênio contrário é o da malícia, da blasfêmia, do orgulho e das pessoas grosseiras e polêmicas.

Anjo do dia 11 de maio

O anjo protetor do dia é Nanael, que faz revelar a ordem divina das coisas e das pessoas e tem influência sobre sacerdotes, professores, filósofos, escritores, pensadores e sábios. Dá bons oradores e advogados talentosos. Para muitos confere humor variável, pessimista e melancólico. Que leva ao recolhimento e à meditação, bem como a solidão voluntária. O Gênio contrário tem domínio sobre a ignorância, o pessimismo, a blasfêmia, a depressão e as más qualidades do corpo e do espírito.