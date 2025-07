Horóscopo do dia 18 de julho

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Os astros podem trazer contratempos hoje, especialmente nos assuntos financeiros e amorosos. Mas não se preocupe, arianjo! Apesar dos desafios durante o dia, a noite promete harmonia e a superação das adversidades. No amor, lembre-se: paciência é a chave.

Cor: VERMELHO Palpite: 36, 46, 16

Touro

Sextou com novidades estimulantes da Lua, que passa a brilhar em seu signo, destacando seus dons, talentos e competências. Isso será ótimo, pois ajudará a driblar as bagacinhas que estão previstas no período da manhã, ainda mais no aspecto profissional. Hoje Mercúrio inicia caminhada contrária e essa vibe pode atingir em cheio sua vida familiar. Procure ter mais paciência com os parentes e evite provocações no lar, ainda bem que o amor estará protegido

Cor: PRETO Palpite: 27, 10, 25

Gêmeos

Olha, é melhor ir devagar e não esperar muito, ao menos nas primeiras horas do dia. A Lua entra em seu inferno astral e se estressa com Plutão, alertando que tretas e preocupações podem minar sua disposição. Tensões vão rondar e convém ter mais jogo de cintura com quem convive e trabalha. Mantenha a discrição e evite se abrir muito com os outros, ainda bem que o astral vai ficar mais sussa à noite e momentos acolhedores estão previstos com o mozão.

Cor: BRANCO Palpite: 33, 15, 32

Câncer

Sexta-feira pede diplomacia e cuidado com as finanças! A manhã pode ser tensa com possíveis atritos, mas o astral melhora. Esteja atento às questões financeiras, pois Mercúrio pode impactar seus interesses materiais. À noite? prepara para ótimos momentos nos contatinhos e a chance de alguém se apaixonar por você.

Cor: LILÁS Palpite: 22, 32, 40

Leão

Sexta-feira pode começar com alguns desafios profissionais, leãozinho! Evite conflitos com figuras de autoridade e seja gentil com suas palavras para evitar confusões. A boa notícia? A noite promete ser mais positiva, especialmente para o coração.

Cor: GOIABA Palpite: 48, 30, 10

Virgem

Mantenha a disciplina e não negligencie seus compromissos hoje! Coisas novas podem te distrair de seus objetivos. Sua vitalidade pode oscilar, então cuide da sua saúde e mantenha o pensamento positivo, meu cristalzinho! Para melhorar, uma atmosfera agradável espera por você na parte romântica da sua vida. Surpresas agradáveis no amor podem aparecer.

Cor: PRATA Palpite: 20, 02, 47