Horóscopo semanal de 18 à 23 de março de 2019

Áries

Evite bater de frente com superiores no trabalho. Procure ficar perto de quem levanta o seu astral. Sua mente estará aberta para novidades. Com a alma gêmea, vai rolar bastante cumplicidade. Um romance secreto pode ser descoberto.

Touro

Seus planos podem sofrer alterações, mas encare as mudanças com tranquilidade. Para facilitar o trabalho em equipe, aposte em uma boa sintonia com os colegas. Na conquista, saberá como usar seu poder de sedução. A união ganhará mais afinidades.

Gêmeos

Evite decisões precipitadas ou atitudes autoritárias no trabalho. Vai ter mais garra para lutar pelos seus objetivos. Momento bom para falar em namoro ou casamento! Quem sabe não pinta um clima de romance com amigo, hein?

Câncer

Problemas com a concorrência ou rivalidade com os colegas de trabalho podem aparecer. O céu estimula sua saúde e dá mais disposição. Reforce a confiança no seu amor. Romance com amigo pode dar certo.

Leão

Pense duas vezes antes de tomar decisões com o seu dinheiro. Semana ideal para conquistar um novo emprego ou mais estabilidade no trabalho. Charme irresistível na paquera. O astral vai estar ótimo no romance.

Virgem

Espanta o pessimismo essa semana, hein! Estimule a cooperação dos colegas no trabalho. Vai sentir mais apego à família. Na vida a dois, respeite as diferenças. Estará atraente e conseguirá envolver quem quiser.

Libra

Negócios com parentes podem desandar, porém pode tomar iniciativas ótimas no serviço. Semana própria para investir em cursos e treinamentos. Um novo namoro pode ser uma surpresa para você. Não deixe a família interferir tanto no romance.

Escorpião

O trabalho vai exigir mais de você, porém é uma ótima fase para ganhar grana. Dê mais atenção aos cuidados de documentos importantes. Paixão pode virar compromisso com agilidade. No romance, forte companheirismo.

Sagitário

Não esbanje dinheiro. Poderá apoiar a família em uma decisão importante. Terá mais pique para trabalhar, podendo até aceitar serviço extra. Estará popular na paquera. Participe mais dos projetos do par.

Capricórnio

Evite impor suas vontades e opiniões em família. Não conte seus segredos a ninguém! Confie em seu taco no trabalho. Vai atrair muitos admiradores na paquera. Na vida a dois, esclareça dúvidas sem brigar.

Aquário

Sua criatividade será estimulada pela troca de ideias no emprego. Cuidado com decisões precipitadas, já que elas podem trazer prejuízos. Evite brigas bobas no amor. Se está só, saia mais com os amigos e conheça gente nova.

Peixes

Não misture amizade com negócios. Pode aparecer promoção no trabalho. O clima vai estar bom com os amigos. A opinião de parentes pode ser prioridade em suas decisões. Controle o ciúme no amor. Já na paquera, o sucesso será garantido.