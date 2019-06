Horóscopo nascido em 22 de junho e anjo do dia 

Os nascidos a 22 de Junho são do signo de Caranguejo com a personalidade de Escorpião. São muito ligados a crianças e podem trabalhar em áreas de educação. Seu número principal é o 26, formado de 2 Lua e de 6 Vênus. Pode lhe conferir vocação para as Artes em geral. Mas a soma dos dois forma o 8 de Saturno, que o faz uma pessoa séria e de responsabilidade, que tem de enfrentar muitos desafios na vida, inclusive de sobrevivência.

Anjo do dia 22 de junho

O anjo do dia 22 de junho é Ieialel, que causa boa impressão com a pessoa com quem se comunica. Confere boa memória e ajuda a obter fortuna e boa fama. Favorece as atividades comerciais, às excursões marítimas, assim como Protege contra tempestades e naufrágios de todo tipo. Confere ideias liberais e gosto pela filantropia e os atos de bondade. Leva ser útil e “fazer o bem sem olhar a quem”.