Horóscopo e anjo do dia 5 de maio de 2020

ÁRIES

A Lua libriana promete um dia ideal para somar forças com quem tem interesses semelhantes aos seus. Unir-se aos colegas vai deixar seu trabalho muito mais produtivo, por isso, faça parcerias e estimule a troca de ideias. Em sintonia com Vênus, a Lua dá sinal verde para você cuidar da sua imagem, realçar os pontos fortes do seu signo e valorizar a sua beleza natural.

TOURO

Se depender das influências astrais, essa terça virá de encomenda para você colocar o serviço em ordem e brilhar em suas atividades profissionais. A Lua prossegue em sua 6ª Casa e forma excelente aspecto com Vênus, seu regente, destacando seu lado talentoso e caprichoso. Seu trabalho deve fluir super bem e sua disposição pode até garantir uma graninha a mais, seja por meio de comissão ou mesmo um serviço extra.

GÊMEOS

Cenário astral perfeito sem defeitos para o seu signo! Além de passear em seu paraíso astral, a Lua troca ótimas energias com Vênus, que prossegue em Gêmeos, fortalecendo seu magnetismo e sua simpatia. Charme e habilidade para cativar a atenção alheia ajudarão você a conquistar tudo o que quiser hoje.

CÂNCER

O dia deve transcorrer sem maiores preocupações e você pode ver sua produtividade subir, ainda mais se realizar seus compromissos no sossego do seu lar. Com a Lua agindo em sua 4ª Casa Astral e em clima de paz com vários planetas, tudo vai fluir bem para o seu lado. Agora, seu trabalho tende a render mais se puder ficar num canto tranquilo, longe de barulho e agitação.

LEÃO

Graças às vibrações generosas da Lua libriana, você terá pela frente um dia de ótimas promessas e pode conseguir grandes feitos, ainda mais se souber explorar sua energia mental, versatilidade e simpatia. Sua comunicação assertiva vai te colocar em destaque e será mais fácil convencer as pessoas. Você também vai esbanjar criatividade e pode ter ideias inovadoras para aplicar no seu trabalho.

VIRGEM

Planejar os gastos e organizar as finanças estará entre as suas prioridades hoje. A Lua Crescente atravessa sua Casa das Posses e forma aspecto positivo com Vênus, incentivando a cuidar dos interesses materiais e garantir um período de maior estabilidade em sua vida. Sua energia criativa está em alta e esse também pode ser um bom momento para buscar formas alternativas de aumentar seus rendimentos.

LIBRA

A Lua passa mais um dia em companhia do seu signo e hoje faz excelentes aspectos com os astros, favorecendo seus assuntos profissionais e pessoais. Os talentos librianos ficam em evidência e seu prestígio tende a subir com chefes e superiores. Em sintonia, Lua e Vênus também prometem boas novas e revelam que seu interesse por tudo que possa abrir sua mente e seus horizontes vai crescer.

ESCORPIÃO

Seu dia pode começar meio preguiçoso e será preciso sacudir a poeira para renovar seu ânimo e dar conta dos seus compromissos. A boa notícia é que será mais fácil encarar e resolver de uma vez por todas uma questão que preocupa ou aborrece você. Hoje as coisas devem fluir de acordo com as suas expectativas, pois a Lua manda ótimas energias do céu, embora ainda esteja ativa em seu inferno astral.

SAGITÁRIO

Lua e Vênus dão apoio para os seus objetivos e abrem os caminhos para você realizar alguns dos seus ideais. Há boas chances de alcançar algo que deseja muito com a cooperação de outras pessoas. No campo profissional, a união deve ser o lema, já que atividades em equipe vão se mostrar ótimas opções para esta terça-feira. Mesmo em serviços online e parcerias a distância, você pode fazer alianças vantajosas ou então começar uma sociedade.

CAPRICÓRNIO

Competência e profissionalismo são características fortes do seu signo e hoje esses dons estarão à disposição do seu progresso e sucesso. Quem garante é a Lua, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e sorri para os astros, incentivando suas qualidades e seu senso de responsabilidade. Você vai mostrar todo seu potencial no trabalho e fará o que estiver ao seu alcance para conquistar uma promoção ou o reconhecimento dos chefes.

AQUÁRIO

A concentração planetária em signos do seu elemento regente, o Ar, soa como um bálsamo para o seu signo e traz vigorosas energias para a sua vida como um todo. Lua, Vênus e Marte formam aspectos maravilhosos e dão sinal verde para você buscar novos estímulos. Se deseja começar coisas diferentes, saiba que tem grandes chances de se dar bem.

PEIXES

Sua intuição, que já é aguçada, estará ainda mais poderosa nesta terça-feira. Promessa da Lua libriana, que também troca vibrações harmônicas com Vênus e Marte, favorecendo a resolver assuntos importantes que você vem empurrando com a barriga. Essas energias também incentivam a fazer descobertas que ajudarão a esclarecer muitas coisas em seu íntimo e em seu coração.

Horóscopo nascido em 5 de maio

Os nascidos no dia 5 de maio são de Touro com a personalidade de Libra. São de boa aparência, elegantes e vaidosos, bonitos e misteriosos. Podem viver amores dramáticos ou impossíveis e sofrerem por amor. Na infância e na adolescência podem ser indecisos, indefinidos e inseguros. Podem se deixar levar facilmente pelos mais espertos e mal intencionados. Demora, mas aprendem a dizer “não”, quando algo lhes desagrada. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 7, número de Netuno, formado de 5, Mercúrio e de 2, Lua. Estes dois que dão instabilidade emocional e fazê-los levianos e inconsequentes. O 7 de Netuno, que lhes dá vocação para a música e para as Artes. Que lhes confere dons mediúnicos. Mas que os fazem magnéticos e atrativos também.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Assaliah, que leva ao conhecimento da verdade, evita escândalos e a calamidade pública. Faz conhecer as leis divinas e respeitá-las. Confere amor pela justiça e pela verdade. Faz propagar e conhecer estas coisas, através da palavra e dos escritos, bem como do bom exemplo.