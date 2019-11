Horóscopo e anjo do dia 21 de novembro de 2019

Áries

Se anda de olho em uma promoção, mostre que dá conta de qualquer tarefa. Cuidado com o que fala para colegas, nem todos são confiáveis. O romance precisa de mais dedicação para manter a paz. Palpites: 90, 99 e 36. Cor: cinza.

Touro

O dia começa com alguns desafios — não desanime com as dificuldades e concentre-se no trabalho. Invista em um curso ou especialização. Na paquera, você vai se destacar! Palpites: 01, 64 e 10. Cor: vermelho.

Gêmeos

Melhor não exigir que tudo seja do seu jeito se quiser manter a harmonia em casa. Equilibre o empenho no trabalho com a atenção aos familiares. Há chance de reatar com um ex-amor. Palpites: 38, 65 e 02. Cor: branco.

Câncer

Hoje, será preciso mais cuidado com as palavras, especialmente no serviço, cuidado ao ser confiante e prometer o que não pode cumprir. Alguém pode derreter seu coração quando menos espera. Palpites: 48, 30 e 39. Cor: roxo.

Leão

Há chance de fechar um bom negócio ou conquistar uma grana extra, se redobrar os esforços. A paquera ou o romance pode ficar em segundo plano, já que outros assuntos devem ocupar sua mente. Palpites: 40, 49 e 13. Cor: cinza.

Virgem

Assuntos particulares podem concentrar sua atenção nesta quinta, mas você conta com a sorte para resolver tudo da melhor maneira possível. No namoro ou na vida a dois, há sinal de romantismo. Palpites: 95, 50 e 68. Cor: amarelo.

Libra

Redobre a atenção com o que fala, pois um mal-entendido pode azedar a convivência com colegas ou pessoas próximas. Falta de confiança ou fofoca pode afetar a vida conjugal. Palpites: 60, 51 e 33. Cor: rosa.

Escorpião

Disputa e competição pode deixar o clima pesado no serviço — não confie tanto nos outros, especialmente ao lidar com dinheiro. Pode conhecer alguém através da turma se busca um novo amor. Palpites: 25, 52 e 43. Cor: marrom.

Sagitário

Se quiser se destacar, é melhor diminuir as exigências e fazer um esforço para se entender melhor com as pessoas à sua volta. As cobranças podem tirar o brilho do romance, por isso, aja com cautela. Palpites: 44, 26 e 08. Cor: lilás.

Capricórnio

A vontade de sair da rotina e se aventurar em algo novo tem tudo para crescer. Se tem compromisso, mostre boa vontade para acertar as coisas com o seu amor e levante o astral da relação. Palpites: 00, 54 e 81. Cor: pink.

Aquário

Melhor ter cuidado para manter a paz com os amigos — os astros avisam que há sinal de estresse nessa área. Um clima de mistério e sedução tem tudo para agitar as coisas na paquera! Palpites: 46, 73 e 19. Cor: laranja.

Peixes

A ambição pode provocar alguns atritos no trabalho. Graças a boas energias, você pode se entender melhor com os amigos. Evite cobranças no romance e valorize os pontos em comum com o par. Palpites: 20, 83 e 29. Cor: preto.

Horóscopo nascido em 21 de novembro

Os nascidos no dia 21 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Aquário. São misteriosos, exóticos, criativos e originais; de pouca conversa. Estão sujeitos a problemas de origem familiar, principalmente com pessoas de geração diferente da sua; os mais jovens ou os mais velhos. Seu número principal, do dia do nascimento, na astrologia cabalística é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte, astros de natureza opostas. Juntos formam o 11, número nobre, que revela elevação de espírito e propósito, espírito de fraternidade. Mas em seu lado negativo encerra violência e crueldade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Seheiah, que faz reconhecer os erros e conseguir o perdão dos pecados, quando há arrependimento. Dá grande prudência e mantém a boa saúde. Evita quedas de edifícios e destruição por incêndios. Dá introversão, prudência, mas proporciona vida longa e produtiva.