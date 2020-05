Horóscopo e anjo do dia 15 de maio de 2020

ÁRIES

Sol e Plutão formam aspecto exato e positivo hoje, elevando seu lado ambicioso e focado. O desejo de melhorar de vida dará estímulo de sobra para você se dedicar ainda mais à sua carreira. É uma ótima fase para as suas finanças, então, agarre as oportunidades de ganhar mais dinheiro.

TOURO

Sua estrela está protegida, ainda mais na parte da manhã. Fique de olho nas oportunidades de crescer no emprego ou aumentar seus ganhos. Mas atenção no período da tarde, quando Sol e Lua se desentendem: será preciso controlar os gastos ou correrá o risco de torrar tudo que conseguir. E você sabe, minha consagrada, que os boletos não perdoam!

GÊMEOS

O recado vem do Sol e de Plutão, que formam aspecto positivo e potencializam a sua intuição. Aproveite para explorar sua percepção, já que você terá mais condições de resolver um problema, vencer desafios e virar o jogo a seu favor em uma situação aparentemente desvantajosa.

CÂNCER

O momento é oportuno para fazer alguns questionamentos e escolhas que podem ser importantes para a sua paz interior. Nas amizades, é hora de avaliar quem realmente merece sua consideração e seu carinho. Talvez precise impor limites a certas pessoas e romper os laços superficiais.

LEÃO

Os astros indicam que é você quem pode mudar os rumos da sua vida. Mas atenta: melhor manter discrição sobre seus planos à tarde. A Lua treta com Mercúrio e alerta que há risco de alguém dar com a língua nos dentes. Na paixão, forte atração por alguém da turma ou do trabalho. No romance, as emoções e os desejos vão pegar fogo.

VIRGEM

O astro-rei forma aspecto exato e positivo com Plutão, elevando seu otimismo, sua capacidade de realização e ampliando os seus horizontes. Seu entusiasmo e sua vontade de crescer serão invejáveis e vão contagiar quem estiver em contato com você, seja na vida pessoal ou profissional.

LIBRA

Como acaba de entrar na fase Minguante, a Lua também recomenda a investir na tranquilidade e evitar situações estressantes para proteger e elevar seu bem-estar. Você vai contar com boas vibrações pela manhã, mas sua energia pode oscilar à tarde: capriche no álcool em gel, na hidratação e cuide-se melhor.

ESCORPIÃO

Além de exaltar o hino que são seus talentos, a Lua pisciana traz mais sorte, realça a sua simpatia e seu carisma. O Sol é outro que joga no seu time e fecha na parceria com Plutão, deixando seu lado batalhador e seu poder de convencimento tops. Unir-se a outras pessoas e trocar ideias pode garantir mais vantagens e sucesso para você no trabalho.

SAGITÁRIO

Em harmonia com Plutão, o astro-rei recomenda a investir essa sua energia no trabalho e acena com francas possibilidades de melhorias em seus ganhos. Vale até começar um negócio em casa, algo que você possa fazer com seus recursos depois do concluir as suas atividades.

CAPRICÓRNIO

Compartilhe suas opiniões e divulgue seus interesses, pois será mais fácil conseguir o que quiser. É pra glorificar de pé, hein! A Lua revela que o momento é oportuno para vender seu peixe, defender seus pontos de vista e até negociar melhorias no serviço. Mas alerta que convém abrir os olhos à tarde: não se envolva em fofocas que pode dar ruim pra você.

AQUÁRIO

A Lua, ativa em sua Casa da Fortuna, indica chance de ganhar algum dinheiro e acertar suas contas. Eu ouvi um amém? Só não conte muito com facilidades à tarde: corte gastos e se empenhe mais no serviço. A paquera promete bons papos e encontros estimulantes nas redes sociais. Confie em seu carisma para impressionar o crush.

PEIXES

Talvez prefira dar o primeiro passo e telefonar para quem está distante. Agindo em seu signo, a Lua realça a sua habilidade para negociar, pechinchar e fechar bons acordos no trabalho. Ela também revela que você pode se destacar numa entrevista de emprego, ainda que seja online. À tarde, a Lua se desentende com Mercúrio e alerta para altos e baixos no lar.

Horóscopo nascido em 15 de maio

Os nascidos no dia 15 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Escorpião. Em geral são dados a teimas e a polêmicas. Gostam de discutir e provar que estão com a razão. São teimosos e intransigentes e questionam tudo. Seu número é o 17, formado de 1 e 7, de Netuno. Um tem a natureza contrária ao outro. Juntos formam o 8, de Saturno, que simboliza materialismo ambição, teimosia, riqueza, vida longa e resistência física.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Nemamiah, que leva à ação, à prosperidade, à bravura e à grandeza de alma e de sentimentos. Dá coragem e determinação em suportar o trabalho e os esforços físicos até à exaustão. Domina os grandes chefes e comandantes, capitães e almirantes e todos os que combatem pelas causas justas. Dá sonhos premonitórios, lucidez e estratégias na vida. O Gênio contrário provoca a traição e a desarmonia entre chefes. Pode levar a atacar pessoas inocentes.