Horóscopo e anjo do dia 11 de setembro de 2019

Áries

O resultado de seu trabalho deverá surpreender. Poderá receber um esclarecimento importante, além de notícias de pessoas que moram longe. No amor, dê uma chance a colega de trabalho. Palpites: 51, 06 e 15. Cor: prata.

Touro

Espere sorte se lida com público, alimentação ou universo infantil. É provável que receba dinheiro de processo judicial ou pagamento de dívida. Com sua cara-metade, muita atração e carinho. Palpites: 07, 43 e 70. Cor: lilás.

Gêmeos

O dia será bastante movimentado e você poderá cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. O par deverá se chatear com sua ausência, ou achar que você está dedicando pouco tempo ao lar e à família. Palpites: 26, 35 e 53. Cor: azul.

Câncer

A sintonia com seus colegas de trabalho vai fluir de forma harmoniosa. Encontrará soluções diferentes para os problemas. No romance, aposte em uma conversa picante: deixe a inibição de lado. Palpites: 63, 99 e 36. Cor: vermelho.

Leão

Espere mudanças positivas na sua carreira ou nas funções que exerce. A noite pede a companhia de pessoas queridas em um programa diferente. Talvez tenha a oportunidade de se apaixonar. Palpites: 82, 55 e 73. Cor: vermelho.

Virgem

Sua mente estará clara, e você poderá ajudar a acertar os ponteiros em situações de crise entre duas ou mais pessoas. Se tiver uma relação firme, deixe a rotina de lado e foque no bem-estar do par. Palpites: 56, 92 e 20. Cor: branco.

Libra

Segredos no trabalho vão cair no seu colo, e precisará decidir se abre o jogo. Contará com a ajuda da sorte, principalmente para resolver pendências com parentes. A dois, saia da rotina. Palpites: 66, 30 e 21. Cor: roxo.

Escorpião

Poderá assumir a liderança ou chefia em um projeto, ou dentro de um grupo que participa. Evite compras por impulso. Assuntos familiares vão pedir sua atenção. A dois, esqueça as atitudes impulsivas. Palpites: 31, 94 e 22. Cor: cinza.

Sagitário

Os astros pedem muita responsabilidade ao falar hoje, seja no ambiente profissional ou na sua vida pessoal. Na paquera, se encontrar alguém pé no chão, chame para sair! Palpites: 23, 68 e 14. Cor: amarelo.

Capricórnio

Alguns momentos de reflexão lhe farão bem. Profissionalmente, poderá iniciar uma parceria com colega que mora longe. Na vida a dois, vai sentir uma conexão fora do normal com quem ama. Palpites: 60, 87 e 06. Cor: rosa.

Aquário

Deverá receber ajuda de amigos para alavancar sua profissão. Tome as rédeas de sua vida agora! Na paquera, deve aparecer na sua vida uma pessoa que lhe trará mais problemas que soluções. Palpites: 25, 79 e 16. Cor: branco.

Peixes

Pode ter ideias originais, trazendo soluções para suas tarefas diárias. No serviço, reafirme sua posição de forma suave, mas sem hesitar. Admirador secreto está de olho em você. Palpites: 71, 53 e 62. Cor: marrom.

Horóscopo nascido em 11 de setembro

Os nascidos hoje são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. Possuem raciocínio rápido e preciso, ajuda a ter grandes ideias e a descobrir coisas que os outros não têm a oportunidade. São curiosos e observadores e tiram proveito de tudo o que consigam experimentar ou ver. Seu número principal, do dia do nascimento, o 17, formado de 1, Sol e de 7, Netuno. São duas energias antagônicas. Juntos formam o 8, de Saturno, que confere espírito realista, ambicioso, prático e desprovido de grandes emoções. Pode representar riquezas e herança na idade madura ou na velhice.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Omael, que tem o dom de consolar e de confortar os que passam pelas provações naturais da vida. Dá grande paciência e amizades sinceras, reanima e conforta. Favorece à propagação dos seres animais e à multiplicação da raça humana. Influi na formação de químicos, dos Médicos e dos cirurgiões.